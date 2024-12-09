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أول قرار من فرنسا بشأن اللاجئين السوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد - أخبار كلمتك

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أول قرار من فرنسا بشأن اللاجئين السوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد - أخبار كلمتك

أول قرار من فرنسا بشأن اللاجئين السوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 05:55 مساءً - قالت وزارة الداخلية الفرنسية، مساء اليوم الإثنين، إنها تعمل على تعليق طلبات السوريين للجوء بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وزير الخارجية التركي يدعم سوريا

في سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده ستواصل دعم وحدة أراضي سوريا وسيادتها وأنهم في أنقرة ينتظرون من اللاعبين الدوليين والأمم المتحدة دعم الشعب السوري في تشكيل إدارة شاملة.

وذكر وزير الخارجية التركي أن السلام الدائم في سوريا يتحقق عبر تسوية وطنية بين الأطراف السورية، مشيرًا إلى أنقرة تريد إدارة شاملة لكافة المكونات المجتمعين قائلا:"نأمل أن تكون سوريا بلدا تحكمه إدارة تشمل كل الأطراف والأعراق ولها علاقة جيدة مع جيرانها وسنعمل على توفير ظروف العودة الآمنة للاجئين السوريين من تركيا إلى بلدهم".

ولفت وزير الخارجية التركي إلى إنهم سيواصلون في أنقرة عملهم  المتعلق بإعادة إعمار سوريا من جديد بعد الدمار الهائل الذي تعرضت له طوال 14 سنة.

الصين تدعو لاعادة الاستقرار في سوريا 

وقال ماو نينج، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي دوري، إنه بينما تبحث سوريا عن حل سياسي، تأمل الصين أن تلتزم جميع الأطراف المعنية بالمصالح طويلة المدى للشعب السوري.

وفي السياق ذاته زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن تل أبيب لا تتدخل في الأحداث بسوريا، مشيرًا إلى أن سيطرته على المنطقة العازلة في الجولان ومنطقة جبل الشيخ السورية بعد انسحاب الجيش السوري، ضرورية لضمان أمن سكان إسرائيل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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