أول تعليق من حماس على سقوط نظام الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:20 مساءً - باركت حركة “حماس ” الفلسطينية اليوم الإثنين، في بيان للشعب السوري إسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد ونجاحه في تحقيق طموحاته في الحرية والعدالة، بحسب "فرانس برس".

أول تعليق من حماس على سقوط نظام الأسد

وقالت حماس إنها "تبارك للشعب السوري الشقيق نجاحه في تحقيق تطلّعاته نحو الحريّة والعدالة"، داعية إلى "توحيد الصفوف، ومزيد من التلاحم الوطني، والتعالي على آلام الماضي" وفق تعبيرها.

وقبل وقت سابق أعلنت مصادر إعلامية سورية أن محمد البشير سيُكلف بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، وفق ما تناقلته وسائل الإعلام.

اجتماعات لبحث الأوضاع في سوريا

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن إدارة الشؤون السياسية للمعارضة السورية عقدت اجتماعات مع بعثات دبلوماسية أجنبية لبحث الوضع في سوريا، معبرة عن سعيها إلى دور بناء في المنطقة والعالم بما يحقق الأمن والاستقرار.

وفي السياق ذاته نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني رفيع المستوى قوله:"إن طهران تعمل على تأمين وجود علاقات مع سوريا في ظل القيادة الجديدة".

وأسقطت المعارضة السورية نظام بشار الأسد مع دخولها إلى العاصمة دمشق وسيطرتها عليها بمعارك محدودة، بعد ساعات من بسط سيطرتها على مدينة حمص، كما واصلت طريقها نحو اللاذقية حيث سيطرت على مدينة جبلة في المحافظة، إلى جانب سيطرتها على منبج بريف حلب التي كانت تحت سيطرة الفصائل الكردية.

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