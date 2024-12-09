ألمانيا تلمح لإمكانية رفع الحظر عن هيئة تحرير الشام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:55 مساءً - علقت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الإثنين، على إمكانية رفع الحظر عن هيئة تحرير الشام في سوريا، قائلة إن “معاملة الهيئة للأقليات هي التي ستحدد موقفنا منها”.

إمكانية رفع الحظر عن هيئة تحرير الشام

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الإثنين، إن "طريقة تعامل هيئة تحرير الشام مع الأقليات في سوريا ستحدد موقف الحكومة الألمانية تجاه الهيئة

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الألمانية أن "في الأشهر والسنوات الأخيرة، حاولت هيئة تحرير الشام أن تنأى بنفسها عن أصولها وعملت على بناء هياكل مدنية".

فيما أشارت الخارجية الألمانية إلى أن نشاط هيئة تحرير الشام داخل حدود سوريا وتركيزها كان ضد النظام.

وبدوره، دعا الاتحاد الأوروبي إلى انتقال منتظم وسلمي يضم الجميع في سوريا؛ مشيرا إلى أن الكتلة ستعيد النظر أيضا في قرار رفع الحظر عن هيئة تحرير الشام في سوريا وفقا لأفعالها.

وقادت هيئة تحرير الشام الهجوم المفاجئ الذي شنته قوات المعارضة السورية والذي أدى إلى الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد.

وفي السياق ذاته شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات على العديد من المواقع في سوريا.

ويأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انهيار اتفاقية فصل القوات بين إسرائيل وسوريا لعام 1974، واحتل الجيش الإسرائيلي منطقة جبل الشيخ الحدودية والمنطقة العازلة مع سوريا.

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