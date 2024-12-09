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أمين الجامعة العربية يصل إلى السودان في زيارة رسمية - أخبار كلمتك

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أمين الجامعة العربية يصل إلى السودان في زيارة رسمية - أخبار كلمتك

أمين الجامعة العربية يصل إلى السودان في زيارة رسمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 03:10 مساءً -  وصل الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، إلى مدينة بورتسودان في زيارة عمل إلى جمهورية السودان تستغرق يومين، وتشهد عقد لقاءات هامة مع عدد من المسؤولين في الدولة السودانية، وكان في استقباله علي يوسف وزير خارجية جمهورية السودان وعدد من مسئولي الحكومة السودانية.

 

الجامعة العربية تتضامن مع السودان

 وأعلن جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام،  أن هذه الزيارة تأتي في سياق التضامن المستمر من جانب جامعة الدول العربية مع السودان في الظرف الدقيق الذي يمر به، وكذلك إنطلاقًا من حرص الجامعة الأصيل والثابت على أمن واستقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيه.

 

مباحثات موسعة بين أبو الغيط وعلي يوسف الشريف

 ومن المنتظر أن يعقد الأمين العام لقاءً مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني ولقاءات أخرى مع عدد من قيادات مجلس السيادة وكذا عدد من الوزراء، كما ستشمل الزيارة عقد جلسة مباحثات موسعة بين الأمين العام وعلي يوسف الشريف وزير الخارجية السوداني لتناول كافة تطورات الوضع حاليًا في السودان.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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