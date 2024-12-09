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إيران: فتحنا قنوات اتصال مع حكام سوريا الجدد لاستقرار العلاقات وتجنب التوترات - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:27 مساءً -  نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الاثنين، عن مسئول إيراني رفيع، أن إيران فتحت خط اتصال مع القيادة الجديدة في سوريا لمحاولة منع أي مسار عدائي بين البلدين.

 

إيران تفتح خط اتصال مع القيادة الجديدة في سوريا 

 وأشار إلى أن التعاون مع حكام سوريا الجدد مفتاح لاستقرار العلاقات وتجنب مزيد من التوترات الإقليمية". 

 وبحسب الوكالة  نقلا عن ثلاثة مسئولين إيرانيين، الأمر لا يدعو للذعر وإن طهران ستتبع السبل الدبلوماسية للتواصل مع أشخاص وصفهم أحد المسؤولين بأنهم  داخل الجماعات الحاكمة الجديدة في سوريا الذين تقترب آراؤهم من  وجهات نظر  إيران.

 

وقال مسؤول إيراني ثان "القلق الرئيسي بالنسبة لإيران هو ما إذا كان خليفة الأسد سيدفع سوريا للدوران بعيدا عن فلك طهران، هذا السيناريو تحرص إيران على تجنبه".

وإذا أصبحت سوريا ما بعد الأسد دولة معادية فستحرم جماعة حزب الله اللبنانية من طريق الإمداد البري الوحيد لها وستمنع إيران من الوصول إلى البحر المتوسط ​​و"خط المواجهة" مع إسرائيل.

وقال أحد المسؤولين الكبار إن حكام إيران من رجال الدين، الذين يواجهون الآن فقدان حليف مهم في دمشق وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، منفتحون على التعامل مع القادة السوريين الجدد.

 اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة

جدير بالذكر أنه سبق وأعلنت فصائل المعارضة السورية عبر التلفزيون السوري أمس الأحد،  سقوط نظام الأسد، وقالت في بيان “لقد تم تحرير دمشق وسقوط نظام الأسد”.

وفي 27 نوفمبر  الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب شمال البلاد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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