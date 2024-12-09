مصر تدين استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:07 مساءً - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع الجمهورية العربية السورية والمواقع القيادية المجاورة لها، بما يمثل احتلالًا لأراض سورية، ويعد انتهاكا صارخا لسيادتها ومخالفة صريحة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

الممارسات الإسرائيلية تخالف القانون الدولي

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية، أن الممارسات الإسرائيلية تخالف القانون الدولي وتنتهك وحدة وسلامة الأراضي السورية، وتعد إنتهازًا لحالة السيولة والفراغ في سوريا لاحتلال مزيد من الأراضي السورية لفرض أمر واقع جديد على الأرض بما يخالف القانون الدولي.

اتخاذ موقف حازم من الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

وطالبت مصر مجلس الأمن والقوى الدولية بالاضطلاع بمسئولياتها واتخاذ موقف حازم من الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، بما يضمن سيادتها على كامل أراضيها.

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