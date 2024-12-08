قوات الاحتلال تقصف 100هدف في ‎سوريا بينها مستودعات أسلحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:01 مساءً - أفادت إذاعة جيش الاحتلال، مساء اليوم الأحد، بأن إسرائيل قصفت اليوم 100 هدف في ‎سوريا معظمها مستودعات أسلحة.

قصف مركز البحوث العلمية بالعاصمة السورية

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن تل أبيب قصفت مركز البحوث العلمية بالعاصمة السورية دمشق حيث تدار برامج أسلحة كيميائية وصواريخ باليستية، وذلك وفق تعبيرها.

كذلك، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا لسكان 5 بلدات سورية حدودية بعدم التحرك والخروج من منازلهم حتى إشعار آخر.

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، مساء اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطر على جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة دون مقاومة.

وقال رئيس وزراء الاحتلال، اليوم الأحد، إن اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974 انهارت.

نتنياهو يعلق على سقوط بشار الأسد

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على سقوط نظام الرئيس السور بشار الأسد.

وقال نتنياهو في سياق تعليق على أحداث سوريا اليوم: إن " سقوط بشار الأسد هو يوم تاريخي وضربة لمحور إيران، كان نتيجة مباشرة للضربات التي وجهتها إسرائيل لحزب الله وإيران".

وأضاف نتنياهو:"لن نسمح لأي قوة معادية أن تتشكل على حدودنا".

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