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قوات الاحتلال تعلن مهاجمة عناصر من حزب الله في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

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قوات الاحتلال تعلن مهاجمة عناصر من حزب الله في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

قوات الاحتلال تعلن مهاجمة عناصر من حزب الله في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 10:29 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء  اليوم الأحد، أنه هاجم عناصر من حزب الله جنوبي لبنان.

 

حزب الله يسحب كافة عناصره من سوريا

وسحب حزب الله عناصره الموجودين في محيط دمشق وفي حمص باتجاه لبنان ومنطقة الساحل السوري، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من الحزب وكالة الصحافة الفرنسية.

 وفي وقت سابق أعلنت فصائل المعارضة سيطرتها الكاملة على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن سوريا، بعد يوم واحد فقط من القتال، الأمر الذي يشكل تهديدًا للرئيس بشار الأسد الذي يحكم البلاد منذ 24 عامًا، مع تقدم قوات المعارضة نحو العاصمة.

 

الحزب طالب عناصره بالانسحاب من سوريا

وقال المصدر المقرب من  حزب الله: إن الحزب أوعز لعناصره في الساعات الأخيرة بالانسحاب من منطقة حمص، بعضهم توجه إلى اللاذقية وآخرون إلى منطقة الهرمل في لبنان، مشيرًا إلى أن  مقاتلي الحزب أخلوا كذلك مواقعهم في محيط دمشق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن الجيش وقوات الأمن الحكومية السورية يخليان مطار دمشق الدولي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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