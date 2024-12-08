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وزير الخارجية الإيراني: لدينا عدة مخاوف بشأن الأوضاع داخل سوريا - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية الإيراني: لدينا عدة مخاوف بشأن الأوضاع داخل سوريا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية الإيراني: لدينا عدة مخاوف بشأن الأوضاع داخل سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 10:13 مساءً - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن طهران لديها مخاوف من اندلاع حرب أهلية أو طائفية جديدة، أو تقسيم سوريا وتحولها لمركز للإرهاب، وفق تعبيره.

مخاوف إيرانية من الأوضاع في سوريا 

وقال عراقجي  أن الفشل في سوريا كان بسبب الجيش السوري الذي لم يصمد، قائلا إن "المقاومة أدت دورها هناك".

تراجع الجيش السوري 

وأضاف أن طهران تدعم إرادة الشعب السوري من خلال آليات ديمقراطية وشعبية، لكنها تعتقد أن الطريق صعب، بحسب وصفه.

وتابع أن المسار الإستراتيجي بين إيران وحزب الله قد يتأثر بما يجري في سوريا، لافتا إلى أن طهران تحدثت مع أطراف مختلفة، وحصلت على ضمانات لحفظ الأماكن الدينية والسفارة الإيرانية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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