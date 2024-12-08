جنوب الدلتا تعلن وقف شحن العدادات مسبقة الدفع لمدة 12 ساعة، الخميس - أخبار كلمتك

جنوب الدلتا تعلن وقف شحن العدادات مسبقة الدفع لمدة 12 ساعة، الخميس - أخبار كلمتك

مدبولي يصل القاهرة بعد مشاركته نيابة عن الرئيس في "منتدى الدوحة 2024" - أخبار كلمتك

مدبولي يصل القاهرة بعد مشاركته نيابة عن الرئيس في "منتدى الدوحة 2024" - أخبار كلمتك

دولة تستعد لتوجيه ضربة عسكرية على صنعاء - أخبار كلمتك

دولة تستعد لتوجيه ضربة عسكرية على صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:36 - حادث ميكروباص الإبراهيمية.. الحماية المدنية تنتشل 4 ضحايا حتى الآن - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:36 - حادث ميكروباص الإبراهيمية.. الحماية المدنية تنتشل 4 ضحايا حتى الآن - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:36 - المصري يكمل تعادلات الأندية المصرية بالجولة الثانية في البطولات الإفريقية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:36 - المصري يكمل تعادلات الأندية المصرية بالجولة الثانية في البطولات الإفريقية - أخبار كلمتك

السيسي يشارك في حفل شاي تلبية لدعوة رئيس الوزراء النرويجي - أخبار كلمتك

السيسي يشارك في حفل شاي تلبية لدعوة رئيس الوزراء النرويجي - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في منتدى الدوحة 2024 - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في منتدى الدوحة 2024 - أخبار كلمتك

كرهتونا في الشغلانة، الملحن إسلام زكي يكشف عن موقف غريب حدث له مع مطربة شهيرة - أخبار كلمتك

كرهتونا في الشغلانة، الملحن إسلام زكي يكشف عن موقف غريب حدث له مع مطربة شهيرة - أخبار كلمتك

20.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

20.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8-12-2024 في الأسواق؟ - أخبار كلمتك

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8-12-2024 في الأسواق؟ - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

بايدن خلال مؤتمر صحفي: نعلم أن بشار الأسد موجود في موسكو الآن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بايدن خلال مؤتمر صحفي: نعلم أن بشار الأسد موجود في موسكو الآن - أخبار كلمتك

بايدن خلال مؤتمر صحفي: نعلم أن بشار الأسد موجود في موسكو الآن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 10:13 مساءً - علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، علي منح روسيا الرئيس السوري حق اللجوء، قائلا نعلم أن بشار الأسد موجود في موسكو الآن.

وقبل وقت سابق نقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر في الكرملين أن الرئيس السوري بشار الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى العاصمة الروسية موسكو، وأن روسيا قدمت لهم حق اللجوء.

الكرملين يكشف رسميًا مكان الأسد وعائلته 

وكان مصير الأسد غير معلوم حتى اللحظة، وقد ترددت شائعات عدة حول ذلك.

 وقبل وقت سابق اعلنت  وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أنها على اتصال بكافة فصائل المعارضة السورية، مؤكدة أن الرئيس بشار الأسد أصدر تعليماته بنقل السلطة بطريقة سلمية.

 واكدت الخارجية الروسية في بيان، "دعمها لجهود إطلاق عملية سياسية شاملة وفقًا للقرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع".

القواعد العسكرية الروسية في سوريا في حالة تأهب قصوى

 

وذكرت، أن "القواعد العسكرية الروسية في سوريا في حالة تأهب قصوى"، مؤكدة أنه "لا يوجد تهديد خطير لسلامتها".


وأشارت إلى، أن "الأسد قرر ترك منصبه وغادر البلاد نتيجة مفاوضاته مع عدد من المشاركين في النزاع المسلح"، منوهة أن "الأسد أصدر تعليماته بنقل السلطة بطريقة سلمية".

ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف إلى "نبذ العنف وحل قضايا الحكم بالوسائل السياسية"، لافتة إلى أنها "على اتصال بكافة فصائل المعارضة السورية".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

بتهمة الخيانة، اعتقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق