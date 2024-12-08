بايدن خلال مؤتمر صحفي: نعلم أن بشار الأسد موجود في موسكو الآن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 10:13 مساءً - علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، علي منح روسيا الرئيس السوري حق اللجوء، قائلا نعلم أن بشار الأسد موجود في موسكو الآن.

وقبل وقت سابق نقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر في الكرملين أن الرئيس السوري بشار الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى العاصمة الروسية موسكو، وأن روسيا قدمت لهم حق اللجوء.

الكرملين يكشف رسميًا مكان الأسد وعائلته

وكان مصير الأسد غير معلوم حتى اللحظة، وقد ترددت شائعات عدة حول ذلك.

وقبل وقت سابق اعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أنها على اتصال بكافة فصائل المعارضة السورية، مؤكدة أن الرئيس بشار الأسد أصدر تعليماته بنقل السلطة بطريقة سلمية.

واكدت الخارجية الروسية في بيان، "دعمها لجهود إطلاق عملية سياسية شاملة وفقًا للقرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع".

القواعد العسكرية الروسية في سوريا في حالة تأهب قصوى

وذكرت، أن "القواعد العسكرية الروسية في سوريا في حالة تأهب قصوى"، مؤكدة أنه "لا يوجد تهديد خطير لسلامتها".



وأشارت إلى، أن "الأسد قرر ترك منصبه وغادر البلاد نتيجة مفاوضاته مع عدد من المشاركين في النزاع المسلح"، منوهة أن "الأسد أصدر تعليماته بنقل السلطة بطريقة سلمية".

ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف إلى "نبذ العنف وحل قضايا الحكم بالوسائل السياسية"، لافتة إلى أنها "على اتصال بكافة فصائل المعارضة السورية".

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