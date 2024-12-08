بايدن: سنعمل مع الجماعات السورية والأمم المتحدة لتأسيس المرحلة الانتقالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 09:57 مساءً - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، إن بلاده ستعمل مع الجماعات السورية والأمم المتحدة لتأسيس المرحلة الانتقالية في سوريا.

بايدن يؤكد العمل مع الجماعات السورية لتأسيس المرحلة المقبلة

وأوضح بايدن أنه سيتحدث إلى زعماء المنطقة في الأيام المقبلة وسيرسل مسؤولين من الإدارة، بهذا الخصوص.

وطالب جميع قوى المعارضة السورية المشاركة في العملية السياسية.

بايدن عن ما يحدث في سوريا:نقطة تحول

ووصف بايدن ما تشهده سوريا بأنه يمثل نقطة تحول، قائلًا إن الوضع محفوف بالمخاطر لكن يمكن استخدامه من أجل مستقبل أفضل.

وأشار إلى أن إدارته اتبعت خلال السنوات الماضية سياسة فرض عقوبات على بشار الأسد "لأنه لم ينخرط في عملية سياسية جدية".

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