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خبير عسكري: ما يجري في سوريا حرب مصالح وهذه مشكلة الجيش السوري - أخبار كلمتك

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خبير عسكري: ما يجري في سوريا حرب مصالح وهذه مشكلة الجيش السوري - أخبار كلمتك

خبير عسكري: ما يجري في سوريا حرب مصالح وهذه مشكلة الجيش السوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 09:25 مساءً - قال العميد الدكتور طارق العكاري المتخصص في الشأن الاستراتيجي: إنّ ما يجري في سوريا هو حرب مصالح، وأن المشهد هناك أصبح أكثر تعقيدًا مما سبق، لافتًا إلى أن ما حدث للجيش السوري يؤكد ضعف التدريب والتطوير الخططي، وضعف العقيدة، وغياب التدريب بشكل تام.

مشكلة الصراع الداخلي السوري 

وأضاف العكاري، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما حدث في سوريا هو نتاج صراع داخلي بين النظام السوري والمعارضة، وصراع على النفوذ من قبل كل من يسعى للنفوذ في المنطقة مثل إيران وروسيا وأمريكا وتركيا، بالإضافة إلى صراع دولي بين أمريكا وروسيا على تقليص النفوذ الروسي وإضعاف إيران من ناحية، وإعاقة الطموحات الاقتصادية للصين في المنطقة من الناحية الأخرى.

 

الوضع في سوريا 

وتابع المتخصص في الشأن الاستراتيجي والعسكري: «ما يحدث في سوريا هو أن ثلاث هيئات مختلفة تحركت في نفس الوقت من مناطق مختلفة، هيئة تحرير الشام في الشمال الغربي، وقوات سوريا الديمقراطية في الشمال الشرقي، بالإضافة إلى تحركات الجماعات المسلحة في السويداء في الجنوب، وكلها تنظيمات مسلحة تضم تنظيمات إرهابية وأخرى غير مصنفة إرهابية، منها ما تدعمه أمريكا ومنها ما يدعمه الأتراك، وكلهم اجتمعوا على إسقاط النظام، ولكن لهذه الجماعات أيدولوجيات وتوجهات مختلفة».

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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