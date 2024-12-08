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المعارضة السورية تعلن تقديم ضمانات أمنية للقواعد العسكرية الروسية في البلاد - أخبار كلمتك

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المعارضة السورية تعلن تقديم ضمانات أمنية للقواعد العسكرية الروسية في البلاد - أخبار كلمتك

المعارضة السورية تعلن تقديم ضمانات أمنية للقواعد العسكرية الروسية في البلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 09:08 مساءً - ذكرت وكالة  الأنباء تاس، نقلا عن مصادر في الكرملين، أن المعارضة السورية قدمت ضمانات أمنية للقواعد العسكرية الروسية في سوريا.

المعارضة السورية تقدم ضمانات للقواعد الروسية 

وقال المصدر لوكالة تاس: "يتواصل المسؤولون الروس مع ممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي تكفل قادتها بضمان أمن القواعد العسكرية الروسية والمؤسسات الدبلوماسية في سوريا".

كما أعلنت المعارضة السورية المسلحة في وقت سابق، عن تقديم ضمانات أمنية للبعثات الدبلوماسية المتواجدة في العاصمة السورية دمشق.

سقوط بشار الأسد وسيطرة العاصمة 

وأعلنت السفارة الروسية لدى دمشق في وقت سابق، أن جميع موظفيها في سوريا بخير، بعد دخول المعارضة المسلحة إلى دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد.

وقال مصدر في السفارة لوكالة "تاس": "كل شيء على ما يرام"، دون أن يدلي بأي تفاصيل أخرى.

ويأتي ذلك بعد ساعات من دخول المعارضة المسلحة دمشق، وإعلان فصائل من المعارضة السورية في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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