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سفير إيران بدمشق يكشف كواليس الليلة الأخيرة لنظام بشار الأسد - أخبار كلمتك

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سفير إيران بدمشق يكشف كواليس الليلة الأخيرة لنظام بشار الأسد - أخبار كلمتك

سفير إيران بدمشق يكشف كواليس الليلة الأخيرة لنظام بشار الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 08:33 مساءً - كشف السفير الإيراني لدى دمشق حسين أكبري عن كواليس الليلة الأخيرة في نظام بشار الأسد قبل إعلان المعارضة سقوطه، وسيطرتها على العاصمة دمشق.

الليلة الأخيرة في نظام بشار الأسد

 حيث قال أكبري، اليوم الأحد، إن الجيش السوري لم يُبدِ أي مقاومة في أي مكان منذ سقوط حمص، مبينًا أن الحكومة السورية توصلت إلى قناعة بحسب تعبيرها بشأن تسليم السلطة سلميًا.

وأوضح أكبري: لقد عقدت الحكومة السورية جلسة طارئة، الليلة الماضية، وقررت عدم اتخاذ أي مقاومة في العاصمة، وتم  تسليم السلطة والحكومة، وجميع القطاعات بشكل رسمي، وتم إبلاغ القرار إلى الشعب والقوات المسلحة عبر بيان قرأه رئيس الوزراء السوري اليوم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأضاف: "اليوم هناك تيارات متعددة داخل سوريا، بعضها متطرف، وإن كانت تختلف عن "داعش"، في جانب من المعتقدات.

وأشار السفير الإيراني إلى أن الوضع الحالي في سوريا أدى لاصطفاف معقد بين القوى الشمالية والجنوبية، ما قد تصبح سوريا ساحة للصراع بين بعض الدول العربية والإسلامية وتركيا.

وتابع السفير أكبري: إن إسرائيل تبدي رضاها بإزاحة أحد أعدائها، مبينًا أن نتنياهو يحاول استغلال الأوضاع الحالية في سوريا لصالحه".

وأردف: باعتقادي أن القرار السوري كان حكيمًا، فإذا لم يستطع الجيش المقاومة وكذلك الشعب، فمن الأفضل تجنب المزيد من نزيف الدماء والخسائر.

 

التنوع الفكري والتدخلات الخارجية قد تهدد الأمن والاستقرار

وأعرب الدبلوماسي الإيراني، عن قلقه على مستقبل الشعب السوري، مشيرًا إلى أن التنوع الفكري والتدخلات الخارجية قد تهدد الأمن والاستقرار في هذا البلد.

كما شدد السفير أكبري على أهمية الأمن والاستقرار للشعب السوري، محذرًا من أن التدخلات الخارجية قد تسلب نعمة الأمان من الشعب السوري.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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