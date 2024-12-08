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قناة العربية: الرئيس السورى بشار الأسد وعائلته يصلون موسكو - أخبار كلمتك

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قناة العربية: الرئيس السورى بشار الأسد وعائلته يصلون موسكو - أخبار كلمتك

قناة العربية: الرئيس السورى بشار الأسد وعائلته يصلون موسكو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 08:16 مساءً - قالت قناة العربية فى خبر عاجل لها قبل قليل  نقلًا عن مصدر في الكرملين أن روسيا قدمت حق اللجوء للرئيس السورى بشار الأسد وعائلته، وأوضحت أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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