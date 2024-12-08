قناة العربية: الرئيس السورى بشار الأسد وعائلته يصلون موسكو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 08:16 مساءً - قالت قناة العربية فى خبر عاجل لها قبل قليل نقلًا عن مصدر في الكرملين أن روسيا قدمت حق اللجوء للرئيس السورى بشار الأسد وعائلته، وأوضحت أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو.

غادر سوريا بصفقة، روسيا تكشف معلومات جديدة حول سقوط نظام بشار الأسد وزير الدفاع الأمريكي يهدد ترامب بـ"الفوضى" إذا لم يقف في وجه روسيا

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