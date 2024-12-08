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بخلاف بشار الأسد، شخصيات أمنية وعسكرية سورية مجهولة المصير - أخبار كلمتك

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بخلاف بشار الأسد، شخصيات أمنية وعسكرية سورية مجهولة المصير - أخبار كلمتك

بخلاف بشار الأسد، شخصيات أمنية وعسكرية سورية مجهولة المصير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 07:59 مساءً - ليس مصير  الرئيس السوري بشار الأسد فقط الذي أصبح مجهولًا، بل إن الغموض يلف أيضًا مصير شخصيات أمنية وعسكرية كبيرة في سوريا.

 وأثيرت تساؤلات كبيرة حولهم، خاصة أن أسماءهم برزت بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وممارسات مست الكثير من السوريين، وخاصة في السجون وذويهم، حسب منظمات حقوقية.

أبرز الشخصيات التي تلقي مجهولا غامضا مثل الأسد

ومن هؤلاء البارزين الذين لا تُعرف أماكن وجودهم الآن: شقيقه ماهر الأسد الذي يقود منذ عقود قوات الفرقة الرابعة مدرعات، وعلي مملوك مستشار الرئيس لشئون الأمن الوطني.

كذلك وزير الدفاع علي محمود عباس ورئيس هيئة الأركان العامة عبد الكريم محمود إبراهيم، ورئيس مكتب الأمن الوطني كفاح ملحم.

وأيضًا رئيس شعبة المخابرات العسكرية قحطان خليل، ورئيس هيئة العمليات منذر سعد إبراهيم، ومدير إدارة العمليات في جيش الأسد سهيل نديم عباس.

كما غابت عن المشهد الأخير قوات "الحرس الجمهوري" و"الفرقة الرابعة" و"القوات الخاصة".

شخصيات عسكرية سورية اختفت عن المشهد

ومن الشخصيات العسكرية التي اختفت: قائد الحرس الجمهوري غسان إسكندر طراف، وسهيل فياض أسعد قائد الفيلق الأول في الجيش السوري، إضافة إلى محمد خليف المحمد قائد الفيلق الثاني وأحمد يوسف معلا قائد الفيلق الثالث.

كما لم يعرف مصير كل من الهيثم عساف قائد الفيلق الرابع، وعمران محمود عمران قائد الفيلق الخامس، وصالح العبد الله قائد الفرقة 25، إلى جانب سهيل الحسن قائد القوات الخاصة، وغيث ديب رئيس شعبة الأمن السياسي وحسام لوقا مدير إدارة المخابرات العامة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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