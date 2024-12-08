قوات المعارضة السورية تكتشف نفقا سريا تحت منزل شقيق بشار الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 07:43 مساءً - نشرت المعارضة المسلحة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، زعمت أنه سرداب تحت منزل ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

سرداب تحت منزل شقيق الأسد

وأظهر الفيديو مرافق سرداب وممرات سرية حصنت مداخلها بأبواب من الحديد تحت الأرض داخل منزل ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة بالجيش السوري.

وقال الشخص الذي التقط الفيديو أن السرداب يقع في الطابق الثاني تحت الأرض وأنه يضم غرفا ومكاتب محصنة إلى جانب العثور على علب فارغة خاصة بالأسلحة والساعات.



المعارضة تدخل منزل ماهر الأسد

وقد دخلت عناصر المعارضة المسلحة، إلى منزل ماهر الأسد في دمشق بعد الإعلان عن سقوط نظام بشار الأسد والسيطرة على دمشق، فجر الأحد.

كما تجولت مجموعات من السوريين في أرجاء قصور الرئيس بشار الأسد، وتنقلوا من غرفة إلى أخرى ووقفوا لالتقاط صور.

ولم يعرف حتى الآن مصير ماهر الأسد وإلى أين اتجه بعد سقوط حكم أخيه.

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