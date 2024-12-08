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حاكم مصرف سوريا: تعرضنا لحوادث سرقة منذ صباح اليوم (فيديو) - أخبار كلمتك

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حاكم مصرف سوريا: تعرضنا لحوادث سرقة منذ صباح اليوم (فيديو) - أخبار كلمتك

حاكم مصرف سوريا: تعرضنا لحوادث سرقة منذ صباح اليوم (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 07:16 مساءً - سوريا، قال الدكتور محمد عصام هزيمة، حاكم مصرف سوريا المركزي: "صباح اليوم تعرض المصرف السوري المركزي لحوادث سرقة، واستغل ضعاف النفوس من الشعب الظروف التي تعيشها البلاد وقاموا بالسرقة".

 

سرقة المصرف السوري المركزي

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "العربية بيزنس": "بمجرد وصول عدد من شباب المعارضة المسلحة استطعنا من خلالهم إعادة قسم من الأموال المسروقة".

ولفت إلى أنه كانت هناك خطة مُعدة مسبقا لعملية سرقة المصرف السوري المركزي صباح اليوم في ظل الأوضاع الراهنة.

 

رسالة حاكم المصرف السوري المركزي للسوريين

ووجه حاكم المصرف السوري رسالة للسوريين، قائلا: "الأموال الموجودة لدى المصرف السوري المركزي هي أموال السوريين وليست تابعة لأي شخص، ونوفر من خلالها الأدوية والأغذية".

 

من يسيطر على المصرف السوري المركزي؟

وأشار إلى أن الأمن الخاص بالمصرف السوري المركزي تحت سيطرة المعارضة السورية المسلحة والأمورة مستقرة حاليا. 

يذكر أنه تتابع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، باهتمام بالغ، التطورات المتسارعة  في سوريا، والتى  تعتبر واحدة من أهم وأخطر اللحظات في تاريخها الحديث، معتبرةً أن المرحلة الدقيقة الحالية تتطلب من جميع السوريين إعلاء مفاهيم التسامح والحوار وصون حقوق جميع مكونات المجتمع السوري ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والتحلي بالمسئولية وضبط السلاح حفاظًا على الأرواح والمقدرات، والعمل على استكمال عملية الانتقال السياسي على نحو سلمي وشامل وآمن.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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