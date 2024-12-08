رئيس أركان جيش الاحتلال: ضم سوريا للجبهات التي نقاتل فيها بدءًا من اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 07:16 مساءً - أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، مساء اليوم الأحد، أنه بدءا من هذه الليلة سيقاتل جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل سوريا.

الاحتلال يبدأ القتال في سوريا

وقال هاليفي، إن جيشه يقاتل على جبهات غزة والضفة ولبنان ومنذ الليلة سيبدأ جبهة جديدة في سوريا تضاف الي قائمة جبهاته القتالية

الاحتلال يسيطر على جبل الشيخ السوري

وكانت أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأن جيش الاحتلال سيطر على جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة دون مقاومة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبل وقت سابق عن انهيار اتفاق «فض الاشتباك» لعام 1974 مع سوريا بشأن الجولان، قائلا أنه أمر الجيش بـالاستيلاء على المنطقة العازلة حيث تنتشر قوات الأمم المتحدة، وذلك عقب سقوط الرئيس بشار الأسد.

وقال نتنياهو: إن الاتفاق الذي أبرم مع سوريا في العام 1974 انهار وتخلى الجنود السوريون عن مواقعهم، مشيرا إلى أنه أمر جيشه بـالسيطرة على هذه المنطقة العازلة ومواقع القيادة المجاورة لها، ولن نسمح لأي قوة معادية بأن تستقر على حدودنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.