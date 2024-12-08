مسلحون يقتحمون مقر إقامة سفير إيطاليا بدمشق وروما تصدر بيانا عاجلا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 07:00 مساءً - أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أن مجموعة مسلحة اقتحمت مقر إقامة السفير الإيطالي في دمشق، مؤكدا أنه لم يتم المساس بالسفير أو طاقم السفارة.

وبحسب صحيفة «الشرق الأوسط»، قال تاياني - خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد "إن الجميع آمنون والوضع تحت السيطرة تماما، وتم نقل السفير وأفراد طاقمه الأمني إلى مكان آمن".

وأضاف: أن مجموعة مسلحة دخلت صباح اليوم إلى حديقة مقر إقامة السفير بحثا عن قوات موالية لنظام بشار الأسد، داعيا إلى انتقال سلمي للسلطة في سوريا.

وكان وزير الخارجية الإيطالي قد دعا، في وقت سابق، إلى عقد اجتماع جديد لوحدة الأزمات التابعة لوزارة الخارجية الإيطالية بشأن الأوضاع في سوريا.

نتنياهو يعلق على سقوط بشار الأسد

في سياق متصل، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على سقوط نظام الرئيس السور بشار الأسد.

وقال نتنياهو في سياق تعليق على أحداث سوريا اليوم: إن " سقوط بشار الأسد هو يوم تاريخي وضربة لمحور إيران، كان نتيجة مباشرة للضربات التي وجهتها إسرائيل لحزب الله وإيران".

وأضاف نتنياهو:"لن نسمح لأي قوة معادية أن تتشكل على حدودنا".

وفي السياق ذاته ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال شن سلسلة من الغارات على الأراضي السورية.

جيش الاحتلال يشن سلسلة من الغارات على الأراضي السورية

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال شن غارات على مطار المزة في العاصمة دمشق، وأفادت رويترز بأن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت قاعدة خلخلة الجوية في جنوب سوريا.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال تقدم عبر السياج في الجولان في المنطقة العازلة بالقنيطرة في سوريا.

جيش الاحتلال يتقدم في الجولان

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: "شن الجيش الإسرائيلي والقيادة الشمالية هجومًا في المنطقة العازلة في منطقة القنيطرة، بهدف تعزيز الدفاع عن الحدود".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.