خبير عسكري: تطورات سوريا تتطلب تطبيق القرار الأممي رقم 2254 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 06:42 مساءً - سوريا، قال اللواء أيمن عبد المحسن، المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، إنّ النظام السوري كان يواجه مشكلة عميقة منذ الأربعاء الماضي، خاصة مع توالي سقوط المدن في يد فصائل المعارضة المسلحة.

سقوط النظام السوري

وأوضح: أنه بعد خسارة النظام السوري السيطرة على حلب وحماة بدأت حمص ودرعا أيضا في السقوط ثم أطراف مدينة دمشق، ومن ثم الإعلان عن سقوط النظام.

قرار مجلس الأمن بشأن سوريا

وأضاف «عبدالمحسن»، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ التطورات التي تشهدها سوريا أصبحت تستدعي بشكل عاجل سرعة التحرك نحو تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الصادر في سبتمبر 2015 التابع للأمم المتحدة والمعطل منذ 9 سنوات والذي يدعو إلى إجراء انتخابات تحت رعاية الأمم المتحدة وتشكيل حكومة انتقالية، بهدف إنهاء الصراع.

الموقف المتفجر في سوريا

وتابع: «هناك تصورات جاهزة لمعالجة الموقف المتفجر في سوريا من خلال مؤتمر الأستانة واجتماع الأطراف في الدوحة، مما يشير إلى بدء تنفيذ القرار الأممي 2254 والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا».

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