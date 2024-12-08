الجيش الإسرائيلي يحذر سكان قرى وبلدات جنوب سوريا: مجبرون على التحرك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 05:35 مساءً - وجه الجيش الإسرائيلي اليوم، تحذيرات إلى سكان قرى وبلدات في جنوب سوريا، قال فيها إن القتال في مناطقهم يجبره على التحرك ولكنه لا ينوي المساس بهم، وفق زعمه.

الجولاني يوجه كلمة للشعب عبر التلفزيون السوري

فى ذات السياق وجه أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني، كلمة إلى المواطنين عبر التلفزيون السوري الرسمي، بأن الفصائل لن تتراجع وستواصل الطريق الذي بدأته في عام 2011، قائلا إن "المستقبل لنا".

وكان قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، الملقب بالجولاني، قال فى كلمة له أيضا فى وقت سابق اليوم الأحد، نداء قال فيه إن الاقتراب من المؤسسات العامة في سوريا "محظور".

وأضاف الجولاني أن المؤسسات العامة في سوريا "ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق محمد غازي الجلالي لحين تسليمها رسميا".

وجاءت رسالة قائد هيئة تحرير الشام بعد دخول الفصائل المسلحة دمشق فجر الأحد، بعدما حققت تقدما سريعا في أنحاء سوريا على مدار الأيام القليلة الماضية.

مغادرة بشار الأسد لـ سوريا بصفقة مع المعارضة

قالت الخارجية الروسية: إن بشار الأسد، قرر ترك منصبه وغادر البلاد نتيجة مفاوضاته مع عدد من المشاركين في النزاع المسلح.

وأوضحت، أن القواعد العسكرية الروسية على الأراضي السورية في حالة تأهب قصوى، ولا تهديد خطير لسلامتهم.

وتابعت الخارجية، ندعم جهود إطلاق عملية سياسية شاملة وفق القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع.

كما ناشد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، جميع الأطراف توجيه دعوة إلى نبذ العنف وحل جميع قضايا الحكم بالوسائل السياسية.





ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.