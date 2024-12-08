تصريحات مثيرة للنجمة العالمية أوليفيا وايلد من مهرجان البحر الأحمر (صور) - أخبار كلمتك

تصريحات مثيرة للنجمة العالمية أوليفيا وايلد من مهرجان البحر الأحمر (صور) - أخبار كلمتك

عمر فرج يسجل هدف الزمالك الثاني في شباك إنيمبا - أخبار كلمتك

عمر فرج يسجل هدف الزمالك الثاني في شباك إنيمبا - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، إصابة قوية لـ بنتايك في مباراة الزمالك وإنيمبا (صور) - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، إصابة قوية لـ بنتايك في مباراة الزمالك وإنيمبا (صور) - أخبار كلمتك

كولر يجتمع بجهازه المعاون لوضع خطة الإعداد لمنافسات كأس انتركونيننتال - أخبار كلمتك

كولر يجتمع بجهازه المعاون لوضع خطة الإعداد لمنافسات كأس انتركونيننتال - أخبار كلمتك

أهلي 2008 يفوز على القناة بخماسية في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

أهلي 2008 يفوز على القناة بخماسية في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

قائمة سيدات طائرة الزمالك المشاركة في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

قائمة سيدات طائرة الزمالك المشاركة في كأس العالم للأندية - أخبار كلمتك

سيف الجزيري يسجل هدف الزمالك الأول في شباك إنيمبا - أخبار كلمتك

سيف الجزيري يسجل هدف الزمالك الأول في شباك إنيمبا - أخبار كلمتك

عاجل:طيران يحلق في سماء هذه المدينة - أخبار كلمتك

عاجل:طيران يحلق في سماء هذه المدينة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:43 - سعر الذهب الآن.. «الأصفر» يواصل جنونه بنهاية التعاملات وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:43 - سعر الذهب الآن.. «الأصفر» يواصل جنونه بنهاية التعاملات وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:43 - البنك المركزي: سعر الفائدة على أذون الخزانة يرتفع لـ 31.55% - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:43 - البنك المركزي: سعر الفائدة على أذون الخزانة يرتفع لـ 31.55% - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يحذر سكان قرى وبلدات جنوب سوريا: مجبرون على التحرك - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الجيش الإسرائيلي يحذر سكان قرى وبلدات جنوب سوريا: مجبرون على التحرك - أخبار كلمتك

الجيش الإسرائيلي يحذر سكان قرى وبلدات جنوب سوريا: مجبرون على التحرك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 05:35 مساءً - وجه الجيش الإسرائيلي اليوم، تحذيرات إلى سكان قرى وبلدات في جنوب سوريا، قال فيها إن القتال في مناطقهم يجبره على التحرك ولكنه لا ينوي المساس بهم، وفق زعمه.

 

الجولاني يوجه كلمة للشعب عبر التلفزيون السوري

فى ذات السياق وجه أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني، كلمة إلى المواطنين عبر التلفزيون السوري الرسمي، بأن الفصائل لن تتراجع وستواصل الطريق الذي بدأته في عام 2011، قائلا إن "المستقبل لنا".

وكان قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، الملقب بالجولاني، قال فى  كلمة له أيضا فى وقت سابق اليوم الأحد، نداء قال فيه إن الاقتراب من المؤسسات العامة في سوريا "محظور".

وأضاف الجولاني أن المؤسسات العامة في سوريا "ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق محمد غازي الجلالي لحين تسليمها رسميا".

 

وجاءت رسالة قائد هيئة تحرير الشام بعد دخول الفصائل المسلحة دمشق فجر الأحد، بعدما حققت تقدما سريعا في أنحاء سوريا على مدار الأيام القليلة الماضية.

 

مغادرة بشار الأسد لـ سوريا بصفقة مع المعارضة 

قالت الخارجية الروسية: إن بشار الأسد، قرر ترك منصبه وغادر البلاد نتيجة مفاوضاته مع عدد من المشاركين في النزاع المسلح.

 وأوضحت، أن القواعد العسكرية الروسية على الأراضي السورية في حالة تأهب قصوى، ولا تهديد خطير لسلامتهم.

وتابعت الخارجية، ندعم جهود إطلاق عملية سياسية شاملة وفق القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع.

كما ناشد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، جميع الأطراف توجيه دعوة  إلى نبذ العنف وحل جميع قضايا الحكم بالوسائل السياسية.

 


 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

تحرير 3500 معتقل من سجن حمص المركزي (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق