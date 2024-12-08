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تل أبيب تعلن احتلال جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة دون مقاومة - أخبار كلمتك

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تل أبيب تعلن احتلال جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة دون مقاومة - أخبار كلمتك

تل أبيب تعلن احتلال جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة دون مقاومة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 05:18 مساءً - أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، مساء اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطر على جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة دون مقاومة.

وقال  رئيس وزراء الاحتلال، اليوم الأحد، إن اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974 انهارت.

 

نتنياهو يعلق على سقوط بشار الأسد 

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على سقوط نظام الرئيس السور  بشار الأسد.

وقال نتنياهو في سياق تعليق على أحداث سوريا اليوم: إن " سقوط بشار الأسد هو يوم تاريخي وضربة لمحور إيران،  كان نتيجة مباشرة للضربات التي وجهتها إسرائيل لحزب الله وإيران".

وأضاف نتنياهو:"لن نسمح لأي قوة معادية أن تتشكل على حدودنا".

وفي السياق ذاته ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال شن سلسلة من الغارات على الأراضي السورية.

 

جيش الاحتلال يشن سلسلة من الغارات على الأراضي السورية 

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال شن غارات على مطار المزة في العاصمة دمشق، وأفادت رويترز بأن  طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت قاعدة خلخلة الجوية في جنوب سوريا.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية،  بأن جيش الاحتلال  تقدم عبر السياج في الجولان في المنطقة العازلة بالقنيطرة في سوريا.

 

جيش الاحتلال يتقدم في الجولان 

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: "شن الجيش الإسرائيلي والقيادة الشمالية هجومًا في المنطقة العازلة في منطقة القنيطرة، بهدف تعزيز الدفاع عن الحدود".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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