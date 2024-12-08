أبو محمد الجولاني يصل العاصمة السورية دمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 04:24 مساءً - وصل زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

إعلان المعارضة إسقاط الرئيس بشار الأسد

ومنذ قليل، قال زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني بعد سيطرة المعارضة المسلحة على دمشق إنه لا مجال للعودة إلى الوراء وأن الهيئة عازمة على مواصلة المسار الذي بدأته في 2011.

وفي تصريح بثه التلفزيون السوري، قال الجولاني: "المستقبل لنا".

وفي أول رسالة له بعد دخول دمشق، دعا في وقت سابق من الأحد، مقاتليه إلى عدم الاقتراب من المؤسسات العامة، مؤكدا أنها ستبقى تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى "تسليمها رسميا"، بعد إعلان المعارضة إسقاط الرئيس بشار الأسد.

إطلاق الرصاص في الهواء

وقال الجولاني في بيان نشر على حساب المعارضة على تطبيق تلجرام "إلى كافة القوات العسكرية في مدينة دمشق، يُمنع منعا باتا الاقتراب من المؤسسات العامة، والتي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى يتم تسليمها رسميا، كما يُمنع إطلاق الرصاص في الهواء".

وعلى الجانب الأخر أكدت وزارة الخارجية، أن مصر تتابع باهتمام كبير التغير الذي شهدته الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتؤكد وقوفها إلي جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها.

صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية

ودعت الخارجية فى بيان لها اليوم، جميع الأطراف السورية بكافة توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وذلك من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي.

إنهاء معاناة الشعب السوري

وأكدت مصر فى هذا السياق استمرارها في العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل علي إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق، جاء ذلك فى بيان صادر عن وزارة الخارجية.

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