بدأها بسجدة الشكر، لحظة دخول الجولاني للعاصمة السورية دمشق (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 04:24 مساءً - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة دخول زعيم "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع، الملقب بـ أبو محمد الجولاني، للعاصمة السورية دمشق، حيث أظهر الفيديو لحظة سجود أبو محمد الجولاني ومن معه عند خوله دمشق، ووصفوها بـ "سجدة الشكر".

إعلان سقوط نظام بشار الأسد

جدير بالذكر أن الأحداث في سوريا تصاعدت بوتيرة متسارعة خلال الساعات السابقة، وأعلن التليفزيون السوري الرسمي عن سقوط الرئيس بشار الأسد، وهروبه وعائلته إلى مكان غير معلوم، وقام رئيس وزراء سوريا السابق محمد غازي الجلالي بتسليم السلطة للمعارضة السورية.



يذكر أن أحمد الشرع، أو أبو محمد الجولاني هو قائد إدارة العمليات بالمعارضة السورية المسلحة، والذي يتزعم "هيئة تحرير الشام"، جبهة النصرة سابقًا، الذي قاد المعارضة السورية المسلحة في سوريا، وكانت السبب في إسقاط نظام بشار الأسد.

أبو محمد الجولاني ولد في السعودية وعاش في دمشق

وأحمد حسين الشرع، المعروف بـ أبو محمد الجولاني، ولد في العاصمة السعودية "الرياض" عام 1982، ثم انتقل مع عائلته إلى سوريا وعمره آنذاك 7 سنين.

دخول أبو محمد الجولاني دمشق، كلمتك

وتعود أصول أبو محمد الجولاني إلى الجولان السوري المحتل، ونشأ في حي المزة بالعاصمة دمشق، وانحدر من عائلة متوسطة ذات توجهات ليبرالية، ووفقا لروايته تأثر في شبابه بالانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.

تواصل الجولاني مع زعيم القاعدة أبو بكر البغدادي

وكان أحمد الشرع، عندما كان طالبً بالجامعة، يأتي من دمشق إلى حلب لحضور خطب الجمعة، التي كان يلقيها محمود قول آغاسي، المعروف بلقب (أبو القعقاع) الأردني، في "جامع العلاء بن الحضرمي" بالصاخور، وحين تعرض العراق للغزو الأمريكي في مارس 2003، نادى آغاسي بضرورة مقاومة هذا الغزو، فكان الجولاني من أوائل الذيم قاموا بتلبية نداء الجهاد.

وتواصل الجولاني مع أبو بكر البغدادي، زعيم "القاعدة" الإرهابية، في بداية اندلاع الثورة السورية عام 2011، واتفقا على أن يتولى الجولاني مسئولية سوريا، ويؤسس فيها فرعا للتنظيم، وأمر بمقاتلة الحكومة السورية وإسقاط الرئيس بشار الأسد، وذهب إلى سوريا وفي غضون عام استطاع حشد 5 آلاف مقاتل، وتمكن من الانتشار في مساحة كبيرة في البلاد.

سجود الجولاني لحظة دخول دمشق، كلمتك



وفي 24 يناير 2012، أصدر أبو محمد الجولاني بيانًا، أعلن فيه تشكيل "جبهة النصرة لأهل الشام"، وتم تعيينه مسئولًا عامًا عنها، وأنطلق عمله في جبهة النصرة من قرية الشحيل، ودعا في بيانه السوريين إلى الجهاد وحمل السلاح لإسقاط الحكومة السورية.

الجولاني يعود بقوة لدمشق

وفي إبريل 2013 أعلن أبو بكر البغدادي إلغاء اسم "دولة العراق الإسلامية" و"جبهة النصرة" ودمج التنظيمين، باعتبارهما يمثلان القاعدة الأم، في كيان جديد يسمى "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، " داعش "رفض الجولاني هذا الأمر.

وأعلن بعدها مبايعة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وقال إنه عمل وفق توجيهاته وإرشاداته حتى يوليو 2016، حين أعلن فك ارتباط بتنظيم القاعدة، وتغيير اسمه إلى "جبهة فتح الشام".

وعاد اسم أبو محمد الجولاني بقوة خلال الأيام الماضية، حيث قام بتوحيد المعارضة السورية المسلحة في حركة واحدة أطلق عليها "هيئة تحرير الشام"، وقام بالتوغل في عدد من المدن والبلدان السورية، ومنها درعا وحمص وحلب، حتى دخل دمشق منذ قليل، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.