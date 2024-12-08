نهضة بركان يفوز خارج الديار على ستيلينبوش 3-1 بالكونفدرالية (صور) - أخبار كلمتك

نهضة بركان يفوز خارج الديار على ستيلينبوش 3-1 بالكونفدرالية (صور) - أخبار كلمتك

وزير الشباب يصل بورسعيد لمتابعة العمل في استاد المصري - أخبار كلمتك

وزير الشباب يصل بورسعيد لمتابعة العمل في استاد المصري - أخبار كلمتك

تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك أمام إنيمبا النيجيري بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك أمام إنيمبا النيجيري بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز في مواجهة دجوليبا بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز في مواجهة دجوليبا بدوري أبطال أفريقيا - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يكرم الحكمين "التونسي وأحمد ربيع ياسين" بعد إنقاذ حياة لاعبين - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يكرم الحكمين "التونسي وأحمد ربيع ياسين" بعد إنقاذ حياة لاعبين - أخبار كلمتك

الجولاني يزور المسجد الأموي في العاصمة دمشق (فيديو) - أخبار كلمتك

الجولاني يزور المسجد الأموي في العاصمة دمشق (فيديو) - أخبار كلمتك

تل أبيب تعلن احتلال جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة دون مقاومة - أخبار كلمتك

تل أبيب تعلن احتلال جبل الشيخ السوري في الساعات الأخيرة دون مقاومة - أخبار كلمتك

أسعار الدواجن ترتفع 10 جنيهات بالسلاسل الغذائية وتنخفض في الأسواق الشعبية - أخبار كلمتك

أسعار الدواجن ترتفع 10 جنيهات بالسلاسل الغذائية وتنخفض في الأسواق الشعبية - أخبار كلمتك

تعز تنتفض مع سوريا الليلة - أخبار كلمتك

تعز تنتفض مع سوريا الليلة - أخبار كلمتك

اصابة شخص باندلاع اشتباكات مسلحة - أخبار كلمتك

اصابة شخص باندلاع اشتباكات مسلحة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

نائبة رئيس الوزراء البريطاني: انهيار نظام الأسد خبر سار - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نائبة رئيس الوزراء البريطاني: انهيار نظام الأسد خبر سار - أخبار كلمتك

نائبة رئيس الوزراء البريطاني: انهيار نظام الأسد خبر سار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 03:57 مساءً - قالت نائبة رئيس الوزراء البريطاني، أنجيلا راينر، اليوم الأحد: "إن انهيار نظام  بشار الأسد في سوريا خبر سار".

بريطانيا تعلق على خبر سقوط الأسد 

وأضافت أنجيلا راينر:" نحن بحاجة إلى حماية المدنيين والبنية الأساسية في سوريا، ويجب أن يكون هناك حل سياسي في  سوريا يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة".

الاتحاد الأوروبي: نهاية دكتاتورية الأسد تطور إيجابي

وفي السياق ذاته قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية إن "نهاية دكتاتورية بشار الأسد تطور إيجابي طال انتظاره ويظهر ضعف روسيا وإيران".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إن الرئيس السوري بشار الأسد رحل وروسيا تخلت عنه.

بشار الأسد يغادر دمشق 

و شهدت العاصمة السورية دمشق تحولًا مفاجئًا في مسار الأحداث، حيث دخلت قوات المعارضة السورية إلى قلب المدينة فجر اليوم، في خطوة مفاجئة لم يتوقعها العديد من المراقبين. 

وقد أفادت مصادر ميدانية بأن اشتباكات طفيفة دارت في بعض الأحياء المركزية قبل أن تتمكن المعارضة من السيطرة على العاصمة.

فيما أكدت مصادر متعددة أن الرئيس السوري بشار الأسد قد غادر العاصمة دمشق في وقت مبكر من صباح اليوم، على متن طائرة خاصة توجهت إلى الساحل السوري. 

وقد اختفت الطائرة من على شاشات الرادار بعد ذلك، ما أثار تساؤلات حول مصير  الأسد.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

الجيش السوري ينسحب من بعض بلدات ريف دمشق - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق