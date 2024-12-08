مسئول إسرائيلى يكشف عن هدف الاحتلال فى سوريا بعد سقوط بشار الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 03:39 مساءً - قال مسئول إسرائيلي، اليوم: إن شاغلنا الرئيسي حاليا منع إيران من إحياء نفوذها بسوريا، ونحن بحاجة إلى تحديد إستراتيجيتنا بشأن سوريا والمسألة معقدة للغاية.

إسرائيل تكشف عن شواغلها فى سوريا

وأضاف فى تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال" معلقا على أحداث سوريا اليوم، لن نتسامح مع كل ما يتعلق بترسيخ إيران نفوذها في سوريا، والشاغل الرئيسي لإسرائيل في سوريا هو منع إيران من إحياء نفوذها هناك.

تعليق نتنياهو على سقوط نظام بشار الأسد

من جهته قال رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، إن سقوط نظام الرئيس السورى بشار الأسد يعد يوم تاريخى.

وأشار، إلى أن سقوط الأسد جاء نتيجة مباشرة للضربات الإسرائيلية التي لحقت بإيران وحزب الله.

جدير بالذكر، أن وسائل إعلام الكيان الصهيوني أفادت فى وقت سابق اليوم، أن نتنياهو، منع أعضاء حكومته من الإدلاء بأي تصريحات بشأن التطورات في سوريا.

وهاجم جيش الإحتلال منطقة القنيطرة في عمق الحدود السورية منذ صباح اليوم وعزز انتشار قواته في الجزء الفلسطيني من الحدود.

منع المزارعين من دخول حقولهم

وأعلن الاحتلال كافة المناطق الزراعية القريبة من الحدود السورية مناطق عسكرية مغلقة، ومنع المزارعين من دخول حقولهم.

كما أفادت وسائل إعلام الكيان الصهيوني أن دبابات جيش الكيان الإسرائيلي هذا اخترقت السياج الحدودي في هضبة الجولان في وقت مبكر من الصباح.

تطورات السياسية والعسكرية

ويأتي هذا العدوان الذي يقوم به الاحتلال على الأراضي السورية بالتزامن مع التطورات السياسية والعسكرية داخل هذا البلد ووصول الإرهابيين إلى دمشق.

كما أفادت وسائل إعلام النظام الصهيوني عن دخول قوات الاحتلال على نطاق واسع إلى منطقة القنيطرة الواقعة في جنوب سوريا.

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