إيران: الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده دون تدخلات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 03:39 مساءً - أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده بعيدا عن أي تدخلات تخريبية أو إملاءات أجنبية، وذلك علي حد تعبيرها.

حزب الله يسحب كافة عناصره من سوريا

وأفادت وكالة “رويترز” الاخبارية، نقلًا عن مصادر أمنية لبنانية، اليوم الأحد، بأن حزب الله يسحب كافة عناصره من سوريا.

وسحب حزب الله عناصره الموجودين في محيط دمشق وفي حمص باتجاه لبنان ومنطقة الساحل السوري، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من الحزب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المصدر المقرب من حزب الله: إن الحزب أوعز لعناصره في الساعات الأخيرة بالانسحاب من منطقة حمص، بعضهم توجه إلى اللاذقية وآخرون إلى منطقة الهرمل في لبنان، مشيرًا إلى أن مقاتلي الحزب أخلوا كذلك مواقعهم في محيط دمشق.

نتنياهو يعلق على سقوط بشار الأسد

من جانبه، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على سقوط نظام الرئيس السور بشار الأسد.

وقال نتنياهو في سياق تعليق على أحداث سوريا اليوم: إن " سقوط بشار الأسد هو يوم تاريخي وضربة لمحور إيران، كان نتيجة مباشرة للضربات التي وجهتها إسرائيل لحزب الله وإيران".

وأضاف نتنياهو:"لن نسمح لأي قوة معادية أن تتشكل على حدودنا".

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