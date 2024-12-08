غادر سوريا بصفقة، روسيا تكشف معلومات جديدة حول سقوط نظام بشار الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 02:25 مساءً - قالت الخارجية الروسية: إن بشار الأسد، قرر ترك منصبه وغادر البلاد نتيجة مفاوضاته مع عدد من المشاركين في النزاع المسلح.

لافروف: روسيا قلقة حيال الأوضاع في سوريا

وأوضحت، أن القواعد العسكرية الروسية على الأراضي السورية في حالة تأهب قصوى، ولا تهديد خطير لسلامتهم.

وتابعت الخارجية، ندعم جهود إطلاق عملية سياسية شاملة وفق القرار 2254 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع

كما ناشد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، جميع الأطراف توجيه دعوة إلى نبذ العنف وحل جميع قضايا الحكم بالوسائل السياسية.

الاعتداء على موظفي السفارة الروسية في سوريا

وقبل وقت سابق أكدت السفارة الروسية في سوريا، اليوم الأحد، سلامة موظفيها، بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، وسيطرة جماعات مسلحة على دمشق، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن "تاس" الروسية.

وأعلن مقاتلون من المعارضة السورية عبر التلفزيون الرسمي، سقوط نظام بشار الأسد، لينتهي حكم عائلته الذي امتد لنحو 50 عامًا، بعد هجوم خاطف أثار شبح اندلاع موجة جديدة من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي يجتاحها التوتر.

وقال أحد موظفي السفارة الروسية لوكالة "تاس": إننا بخير، دون تقديم تفاصيل حول مكان وجود الدبلوماسيين.

جدير بالذكر أن السفارة الروسية في سوريا حثت الجمعة الماضية، الرعايا الروس على مغادرة البلاد.

تدخل روسيا لحماية نظام بشار الأسد

وكانت تدخلت روسيا الحليفة القوية لنظام بشار الأسد عام 2015 لدعمه خلال الحرب الأهلية السورية التي بدأت في 2011، وهو ما كان له دور حاسم في دعمه.

ويعبر مدونون روس معنيون بالحرب عن مخاوف بشأن مصير منشأتين عسكريتين روسيتين لهما أهمية استراتيجية في سوريا.

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