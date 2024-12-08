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السفارة الروسية في سوريا تكشف حقيقة الاعتداء على موظفيها - أخبار كلمتك

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السفارة الروسية في سوريا تكشف حقيقة الاعتداء على موظفيها - أخبار كلمتك

السفارة الروسية في سوريا تكشف حقيقة الاعتداء على موظفيها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 01:02 مساءً - أكدت السفارة الروسية في سوريا، اليوم الأحد، سلامة موظفيها، بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، وسيطرة جماعات مسلحة على دمشق، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن "تاس" الروسية.

الاعتداء على موظفي السفارة الروسية في سوريا

وأعلن مقاتلون من المعارضة السورية عبر التلفزيون الرسمي،  سقوط نظام بشار الأسد، لينتهي حكم عائلته الذي امتد لنحو 50 عامًا، بعد هجوم خاطف أثار شبح اندلاع موجة جديدة من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي يجتاحها التوتر.

وقال أحد موظفي  السفارة الروسية لوكالة "تاس":  إننا بخير، دون تقديم تفاصيل حول مكان وجود الدبلوماسيين.

جدير بالذكر أن السفارة الروسية في سوريا حثت الجمعة الماضية، الرعايا الروس على مغادرة البلاد.

تدخل روسيا لحماية نظام بشار الأسد

 وكانت تدخلت روسيا الحليفة القوية لنظام بشار الأسد عام 2015 لدعمه خلال  الحرب الأهلية السورية التي بدأت في 2011، وهو ما كان له دور حاسم في دعمه.

ويعبر مدونون روس معنيون بالحرب عن مخاوف بشأن مصير منشأتين عسكريتين روسيتين لهما أهمية استراتيجية في سوريا.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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