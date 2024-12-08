وزير خارجية تركيا: بشار الأسد خارج سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 12:46 مساءً - قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم، إن الشعب السوري سيعيد تشكيل مستقبل بلده، نافيا علم أنقرة بمكان بشار الأسد.

وزير خارجية تركيا يلمح لوجود بشار الأسد خارج سوريا

وفي رده على سؤال حول مكان بشار الأسد، قال فيدان: لا يمكنني التعليق على هذا الموضوع ولا نعلم مكانه من المحتمل أنه خارج سوريا.

وتابع وزير الخارجية التركي خلال المؤتمر الصحفي: يمكن الآن لملايين السوريين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم العودة إليها.

واستطرد وزير خارجية تركيا: ندعو جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة وخارجها إلى التصرف بحذر وهدوء فينبغي عدم جر المنطقة لمزيد من عدم الاستقرار.

وأضاف: يجب الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وعلى قوى المعارضة أن تتوحد فورا.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفي عقده وزير خارجية تركيا بمنتدى الدوحة للحديث عن أحداث سوريا اليوم، مؤكدا أن بلاده تولي أهمية كبيرة لوحدة أراضي سوريا وسيادتها.

الكشف عن آخر اتصال مع بشار الأسد

وكان رئيس الحكومة السورية، محمد غازي الجلالي، قال في وقت سابق اليوم، “إننا تواصلنا مع إدارة العمليات العسكرية، واتفقنا على أهمية الحفاظ على المؤسسات”، مشيرًا إلى أن “معظم الوزراء موجودون في دمشق، وأننا سنحاول إعادة 400 ألف موظف لأعمالهم”.

وكشف، في حديث لقناة "العربية"، أن “آخر تواصل لي مع بشار الأسد كان مساء أمس، ووضعته في صورة ما يجري، ولا معلومات لدي عن مكانه ومتى غادر”، لافتًا إلى أن "الأسد قال لي "غدًا نرى" في تعليقه على التّطورات".

أنباء عن توجه بشار الأسد إلى قاعدة حميميم العسكرية

فى ذات السياق، نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصادر قولها، إن الرئيس السورى بشار الأسد، توجه إلى قاعدة حميميم العسكرية بهدف نقله إلى العاصمة الروسية "موسكو" ولا مؤشرات على أنه غادر سوريا.

وأوضح أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن بشار الأسد غادر دمشق الليلة الماضية واعتقدنا أنه كان يخطط للسفر إلى روسيا.

من جهته أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى، جو بايدن يتابع عن كثب الأحداث الاستثنائية التي تجري في سوريا، بعد إعلان فصائل المعارضة سيطرتها على العاصمة دمشق ومغادرة الرئيس بشار الأسد البلاد.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي شون سافيت في بيان، على منصات التواصل الاجتماعي، إن “بايدن وفريقه يراقبون الأحداث الاستثنائية في سوريا عن كثب وهما على اتصال دائم مع شركائنا الإقليميين”.

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