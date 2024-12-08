الخارجية السورية في بيان بعد سقوط بشار الأسد: الوطن يبقى هو الأسمى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 12:46 مساءً - أكدت وزارة الخارجية السورية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، استمرار مهامها انطلاقًا من الأمانة التي تحملها في تمثيل الشعب السوري وبأن الوطن يبقى هو الأسمى".

وزارة الخارجية السورية تواصل عملها

وأضافت الخارجية السورية في بيانها:" اليوم صفحة جديدة في تاريخ سوريا لتدشن عهدًا وميثاقًا وطنيًّا يجمع كلمة السوريين ويوحدهم ولا يفرقهم".

وجاء في بيان الخارجية السورية:"علينا العمل من أجل بناء وطن واحد يسوده العدل والمساواة ويتمتع فيه الجميع بالحقوق والواجبات كافة"، مشيرة إلى أن الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج ستبقى على عهدها بخدمة المواطنين وتسيير أمورهم.

وقالت الخارجية السورية فى بيانها، “الأخوة السوريون.. تكتب اليوم صفحة جديدة في تاريخ سوريا، لتدشن عهدًا وميثاقًا وطنيًا يجمع كلمة السوريين، يوحدهم ولا يفرقهم، من أجل بناء وطن واحد يسوده العدل والمساواة ويتمتع فيه الجميع بكافة الحقوق والواجبات، بعيدًا عن الرأي الواحد”.

وأشارت إلى "أن تكون المواطنة هي الأساس".

وأكدت وزارة الخارجية السورية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج ستبقى على عهدها بخدمة كافة الأخوة المواطنين، وتسيير أمورهم، انطلاقًا من الأمانة التي تحملها في تمثيل الشعب السوري، وبأن الوطن يبقى هو الأسمى.

سقوط نظام بشار الأسد

وفي السياق ذاته قال رئيس الوزراء السوري محمد الجلالي، إنه يجب أن تشهد سوريا انتخابات حرة حتى يتمكن الشعب السوري من اختيار من يريد..

وأضاف رئيس الحكومة السورية، محمد غازي الجلالي، إن الحكومة مستعدة للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب، مؤكدًا أنه ليس لديه أي معلومات عن مكان بشار الأسد ومتى غادر، وأن "آخر تواصل له مع الأسد كان مساء أمس.. وقد وضعته في صورة ما يجري في اتصالنا الأخير".

وقال في مداخلة مع "العربية": الأسد قال لي "غدًا نرى" في تعليقه على التطورات.

وقال في مداخلته: "تواصلنا مع إدارة العمليات العسكرية.. واتفقنا على أهمية الحفاظ على المؤسسات"، مضيفًا أن "معظم الوزراء موجودون في دمشق".

وأشار إلى أنه "حدث تواصل مع الجولاني بشأن كيفية إدارة الفترة الحالية"، في إشارة إلى قائد "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني، الذي بدأ يستخدم اسمه الحقيقي، أحمد الشرع.

رئيس الحكومة السورية أضاف بالقول: "قراري بالبقاء في البلاد مبدئي.. وسنحاول إعادة 400 ألف موظف لأعمالهم". وأعرب عن أمنيته أن تكون هناك "مصالحة بين فئات الشعب السوري".

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