بدأت بالسلمية وانتهت بزحف مسلح، تسلسل زمني لأحداث سوريا على مدى 13 عاما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 12:30 مساءً - سوريا، ليست مجرد دولة سقط نظامها، فقد شهدت صاحبة الحضارة أسوأ فصولها التاريخية على مدى الـ 13 عاما الماضية، فمنذ مطلع 2011 ومع أحداث الربيع العربي التى اجتاحت الإقليم، مرت دمشق بأحداث حافلة وهزات تعرضت لها بدأت بالسلمية والمطالب المشروعة وانتهت بزحف مسلح، ليعلن اليوم رسميا عن سقوط نظام بشار الأسد.

تسلسل الأحداث منذ بداية الأزمة السورية كالأتي:

في عام 2011 اندلعت الاحتجاجات الأولى ضد بشار الأسد سريعا في أنحاء البلاد، وواجهتها قوات الأمن بالاعتقالات والرصاص.

حمل بعض المتظاهرين السلاح وانشقت وحدات عسكرية بالجيش مع تحول الاحتجاجات إلى انتفاضة مسلحة حظيت بدعم قوى خارجية.

وفي العام ذاته اجتمعت القوى العالمية في جنيف واتفقت على الحاجة إلى انتقال سياسي للسلطة في سوريا ، لكن انقساماتها حول كيفية تحقيق ذلك وأدت في النهاية جهود سلام برعاية الأمم المتحدة بذلتها على مدى سنوات.

وجه الأسد القوات الجوية نحو معاقل المعارضة مع سيطرة المقاتلين على مزيد من الأراضي لتتصاعد الحرب مع وقوع ضحايا من الجانبين.

بداية الأزمة في سوريا

وفي عام 2013 تدخل حزب الله اللبناني ودعم نظام الأسد لتحقيق النصر في القصير، ليوقف زخم المعارضة المسلحة، ويظهر الدور المتزايد للجماعة المدعومة من إيران في الصراع.

حددت واشنطن استخدام الأسلحة الكيميائية خطا أحمر، لكن هجوما بغاز السارين على الغوطة الشرقية التي سيطرت عليها المعارضة قرب دمشق أودى بحياة عشرات المدنيين من دون أن يثير ردا عسكريا أمريكيا.

وفي عام 2014 سيطر تنظيم داعش الإرهابي فجأة على الرقة في الشمال الشرقي وعلى مساحات كبيرة في سوريا والعراق.

وفي العام ذاته استسلم مسلحو المعارضة في حمص القديمة، ووافقوا على المغادرة إلى منطقة أخرى في أول هزيمة كبيرة لهم في منطقة حضرية كبرى، وهوما مهد لاتفاقات "إخلاء" بعد ذلك.

وأيضا شكلت الولايات المتحدة الأمريكية تحالفا ضد "داعش"، وبدأت في تنفيذ ضربات جوية مما ساعد القوات الكردية على وقف مد المتشددين، لكنه تسبب في توترات مع حليفتها تركيا.

أبرز الأحداث التي مر بها الصراع في سوريا



وفي عام 2015 وبفضل تحسين التعاون والحصول على الأسلحة من الخارج، تمكنت الجماعات المعارضة من كسب المزيد من الأراضي والسيطرة على شمال غرب إدلب، لكن بات للمسلحين دور أكبر.انضمت روسيا إلى الحرب لدعم الأسد بشن غارات جوية حولت دفة الصراع لصالح القوات الحكومية لسنوات لاحقة.

وفي 2016 مع القلق من تقدم الأكراد على الحدود، شنت تركيا عملية توغل مع جماعات المعارضة المتحالفة معها، مما أدى إلى إقامة منطقة جديدة تحت السيطرة التركية.

تمكن الجيش السوري وحلفاؤه من هزيمة المعارضة في حلب، وهو ما اعتبر آنذاك أكبر انتصار للقوات السورية في الحرب.

انفصلت جبهة النصرة عن تنظيم القاعدة وبدأت محاولة تقديم نفسها في صورة معتدلة، فأطلقت على نفسها سلسلة من الأسماء الجديدة قبل أن تستقر في النهاية على هيئة تحرير الشام.

وفي عام 2017 أقرت إسرائيل بشن ضربات جوية ضد حزب الله في سوريا، بهدف إضعاف القوة المتنامية لإيران وحلفائها.

في 2018: استعاد الجيش السوري الغوطة الشرقية، قبل أن يستعيد سريعا جيوبا أخرى للمعارضة في وسط سوريا، ثم درعا معقلها الجنوبي.

وفي 2019: فقد داعش آخر معاقله في سوريا. وقررت الولايات المتحدة إبقاء بعض قواتها في البلاد لمنع الهجمات على حلفائها الأكراد.

وفي 2020: ساندت روسيا هجوما للقوات الحكومية انتهى بوقف إطلاق النار مع تركيا، ليتجمد القتال عند معظم خطوط المواجهة، وسيطر القوات السورية على معظم الأراضي وجميع المدن الرئيسية.

وفي عام 2023: وقع هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، ليندلع قتال بين إسرائيل وحزب الله اللبناني يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص وجود الجماعة في سوريا، وتقويض سيطرة الحكومة.

وفي هذا العام شنت المعارضة هجوما جديدا على حلب، ومع تركيز حلفاء الأسد على مناطق أخرى، ينهار الجيش سريعا.

بعد 8 أيام من سقوط حلب، يسيطر المعارضون على معظم المدن الكبرى ويدخلون دمشق ليسقط حكم الأسد.

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