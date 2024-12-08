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الجيش العراقي يرفع حالة التأهب القصوى على الحدود مع سوريا - أخبار كلمتك

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الجيش العراقي يرفع حالة التأهب القصوى على الحدود مع سوريا - أخبار كلمتك

الجيش العراقي يرفع حالة التأهب القصوى على الحدود مع سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 11:57 صباحاً - أعلنت قوات  الحدود العراقية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن الوضع على الحدود مع سوريا مؤمن بالكامل بعد دخول المعارضة المسلحة إلى دمشق وسقوط نظام بشار الأسد.

الوضع على الحدود بين سوريا والعراق  


ومن جانبها أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن معبر القائم الحدودي مغلق بشكل كامل والحدود العراقية مؤمنة ولا يسمح بالدخول والخروج من هذا المعبر". 

مضيفة أنه "في الجانب السوري لا توجد أي قوات من المعارضة المسلحة أو ما تبقى من قوات النظام السوري".

وتابعت أن "هناك تحصينات أمنية في الشريط الحدودي بالجانب العراقي، كما تم نشر عدد من الكاميرات الحرارية التي تهدف لتعزيز الحدود وتأمينها وأصبحت الحدود مؤمنة بشكل كامل".

ويوم أمس السبت، أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول عبد الأمير رشيد يار الله، أن منفذ القائم الحدودي مع سوريا، يشهد تعزيزات أمنية كبيرة في إطار الجهود لتعزيز السيطرة على الشريط الحدودي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة، تفقدا منفذ القائم الحدودي، برفقة معاون العمليات، وقائد القوات البرية، وقائد عمليات الجزيرة، ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية".

 تعزيزات أمنية كبيرة في محيط منفذ القائم الحدودي مع سوريا


 وأضاف البيان أن الجولة شملت زيارة قيادة الفرقة المشاة السابعة، حيث استقبلهم قائد الفرقة وضباط هيئة الركن وآمرو التشكيلات، حيث تم خلال الزيارة تقديم إيجاز شامل عن قاطع المسؤولية، وجاهزية القطعات العسكرية، وآلية انفتاحها، بالإضافة إلى التدابير المتخذة لمواجهة تحديات الوضع الراهن.

جولة تفقدية على الشريط الحدودي

وأشار البيان إلى أن رئيس الأركان في العراق والوفد المرافق أجروا جولة تفقدية على الشريط الحدودي، تضمنت زيارة عدد من سرايا قوات حرس الحدود التابعة للواء الحدودي التاسع.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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