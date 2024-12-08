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اللحظات الأولى لدخول المعارضة السورية المسلحة البوابة الرئيسية للقصر الجمهوري (فيديو) - أخبار كلمتك

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اللحظات الأولى لدخول المعارضة السورية المسلحة البوابة الرئيسية للقصر الجمهوري (فيديو) - أخبار كلمتك

اللحظات الأولى لدخول المعارضة السورية المسلحة البوابة الرئيسية للقصر الجمهوري (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 10:52 صباحاً - تداول الكثيرون مقاطع فيديو تظهر اللحظات الأولى لدخول فصائل المعارضة السورية البوابة الرئيسية للقصر الجمهوري في العاصمة دمشق، وذلك بعد أن رحل الرئيس السوري بشار الأسد لوجهة غير معلومة حتى الآن، وفق ما أوردت صحف دولية.

 أول تعليق لترامب على رحيل الأسد

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في أول تعليق له على رحيل الأسد: "لقد رحل الأسد. لقد فر من بلاده. لم تعد روسيا بقيادة فلاديمير بوتن، مهتمة بحمايته بعد الآن".

يأتي ذلك بعد دخول الفصائل المعارضة إلى دمشق، وذلك في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي.

وأعلن إعلام موالٍ لهم عن بدء انسحاب القوات الحكومية من مطار دمشق الدولي "بشكل مفاجئ"، بعد السيطرة الكاملة على مدينة حمص التي انسحبت منها قوات الجيش السوري.

بشار الأسد غادر البلاد على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة

فيما قال ضابطان كبيران بالجيش السوري، لوكالة "رويترز"، إن الرئيس بشار الأسد غادر البلاد على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة.

وعلق رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي على الأمر قائلًا، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفًا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شئون الدولة.

وقال إنه مستعد لتسليم السلطة سلميًا وتقديم كل التسهيلات، ونقل الملفات الحكومية بشكل سلس ومنهجي بما يحفظ مرافق الدولة.

ودعا الجلالي في كلمة، صباح الأحد، إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة "التي هي ملك للجميع".

احتفالات واسعة في ساحة سعد الله الجابري في حلب

وأظهرت مقاطع مصورة ما يحدث في سوريا من أحداث حيث رصدت الكاميرات احتفالات واسعة في ساحة سعد الله الجابري في حلب برحيل الحكومة والنظام السوري للرئيس بشار الأسد.

كما أظهرت مقاطع فيديو قيام سوريين بإسقاط تماثيل تعود لعائلة الأسد، وذلك من شوارع العاصمة دمشق.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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