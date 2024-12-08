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أول تعليق من ترامب على رحيل بشار الأسد - أخبار كلمتك

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أول تعليق من ترامب على رحيل بشار الأسد - أخبار كلمتك

أول تعليق من ترامب على رحيل بشار الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 10:52 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الرئيس السوري بشار الأسد رحل وروسيا تخلت عنه.

بشار الأسد يغادر دمشق 

 شهدت العاصمة السورية دمشق تحولًا مفاجئًا في مسار الأحداث، حيث دخلت قوات المعارضة السورية إلى قلب المدينة فجر اليوم، في خطوة مفاجئة لم يتوقعها العديد من المراقبين. 

وقد أفادت مصادر ميدانية بأن اشتباكات طفيفة دارت في بعض الأحياء المركزية قبل أن تتمكن المعارضة من السيطرة على العاصمة.

فيما أكدت مصادر متعددة أن الرئيس السوري بشار الأسد قد غادر العاصمة دمشق في وقت مبكر من صباح اليوم، على متن طائرة خاصة توجهت إلى الساحل السوري. 

وقد اختفت الطائرة من على شاشات الرادار بعد ذلك، ما أثار تساؤلات حول مصير الأسد.

وبعد السيطرة على معظم المناطق الحيوية في العاصمة، أصدرت فصائل المعارضة المسلحة بيانًا دعت فيه الشعب السوري إلى الحفاظ على أملاك ومؤسسات الدولة، معتبرة إياها "ملكًا لجميع السوريين" وأهمية حماية الممتلكات العامة والخاصة لضمان استقرار البلاد في مرحلة ما بعد النظام.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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