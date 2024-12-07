أستاذ علاقات دولية: نظام الأسد ارتكب خطأ استراتيجيا.. وسوريا الآن في مفترق طرق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - سوريا، أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن دخول الفصائل والميليشيات المسلحة المحافظات السورية لا يعني أنها سيطرت عليها، حيث لا تستطيع السيطرة على واقع الأرض.

خطر سقوط سوريا في بئر الإرهاب

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية، أن سوريا الآن في مفترق طرق حقيقي بين أن تسقط في بئر الإرهاب وتتمدد الجماعات الإرهابية المسلحة التي تسعى لتحقيق مصالح أجندات خارجية داخل سوريا، وبين أن يكون هناك طريق آخر، وهو طريق السلام والحل السياسي الشامل.

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مشكلة النظام السوري

وأوضح أن النظام السوري ارتكب خطأ استراتيجيًا واضحًا لأنه وقف في منتصف الطريق بين عدم تنفيذ القرار رقم 2254 باعتباره المسار الذي تم اعتماده بشكل كبير من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتوافقت عليه القوى الدولية أيضًا، وبين أنه توقف عن القضاء على التنظيمات الإرهابية ولم يبحث عن حلول سياسية لاحتواء هذه الفصائل، مشيرًا إلى أنه تركها كفرصة ذهبية للقوى الإقليمية الأخرى لاستغلال هذه الجماعات كخنجر في ظهر الدولة السورية.

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