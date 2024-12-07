أخبار مصر: سقوط نظام بشار الأسد، وفاة زوج الفنانة بدرية طلبة، علاقة سد النهضة بانقطاع الكهرباء في إثيوبيا، وظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية - أخبار كلمتك

أخبار مصر: سقوط نظام بشار الأسد، وفاة زوج الفنانة بدرية طلبة، علاقة سد النهضة بانقطاع الكهرباء في إثيوبيا، وظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية - أخبار كلمتك

المخدرات كلمة السر في وفيات نجوم هوليوود خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

المخدرات كلمة السر في وفيات نجوم هوليوود خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

محمد ثروت لـ"كلمتك ": " محمد رحيم كان صعبان عليه نفسه لهذا السبب" - أخبار كلمتك

محمد ثروت لـ"كلمتك ": " محمد رحيم كان صعبان عليه نفسه لهذا السبب" - أخبار كلمتك

ملك زاهر تتعاقد على سيد الناس.. وتبدأ تصور دورها في هذا الموعد - أخبار كلمتك

ملك زاهر تتعاقد على سيد الناس.. وتبدأ تصور دورها في هذا الموعد - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن مصير الرئيس الاسد عقب سقوط دمشق ودخول المعارضة منزله - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن مصير الرئيس الاسد عقب سقوط دمشق ودخول المعارضة منزله - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:50 - مصطفى بكري: الفوضى تسود سوريا وانتظروا السيناريو الأخطر - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:50 - مصطفى بكري: الفوضى تسود سوريا وانتظروا السيناريو الأخطر - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

انقطاع كلي للكهرباء والمياه لليوم الرابع - أخبار كلمتك

انقطاع كلي للكهرباء والمياه لليوم الرابع - أخبار كلمتك

عاجل:سقوط دمشق ودخول منزل الاسد والمعارضة تعلن الانتصار - أخبار كلمتك

عاجل:سقوط دمشق ودخول منزل الاسد والمعارضة تعلن الانتصار - أخبار كلمتك

اول تصريح بشان اختطاف الوالي - أخبار كلمتك

اول تصريح بشان اختطاف الوالي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

أمريكا توجه تحذيرا عاجلا لرعاياها في سوريا وتدعوهم للمغادرة فورا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أمريكا توجه تحذيرا عاجلا لرعاياها في سوريا وتدعوهم للمغادرة فورا - أخبار كلمتك

أمريكا توجه تحذيرا عاجلا لرعاياها في سوريا وتدعوهم للمغادرة فورا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - أصدرت السفارة الأمريكية فى سوريا تحذيرا طارئا،اليوم "السبت" داعية المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة البلاد على الفور وسط تصاعد حدة الصراع فى الأراضي السورية.

‎وذكرت السفارة - فى بيان على موقعها الإلكتروني- أن سوريا تواصل مواجهة تقلبات أمنية خطيرة وغير متوقعة، حيث تشهد اشتباكات نشطة بين الجماعات المسلحة وقوات النظام السورى فى أنحاء مختلفة من البلاد.

‎وأشارت السفارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت تحذيرا طارئا تدعو فيه المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة سوريا على الفور،ومحاولة الاستفادة من وجود خيارات متاحة حاليا للمغادرة من العاصمة السورية دمشق.‎
ولفتت السفارة إلى أنه فى ضوء هذا التحذير، يجب على المواطنين الأمريكيين الذين يختارون عدم المغادرة أو الذين لا يستطيعون المغادرة، أن يقوموا بتحضير خطط للطوارئ، والاستعداد للبقاء فى أماكنهم لفترات طويلة، خاصة وأن مطار حلب الدولى قد أوقف عملياته بالكامل.‎
ونوهت السفارة عن أنه اعتبارا من 27 نوفمبر الماضي، تصاعدت حدة الأعمال العدائية فى سوريا بين الجماعات المسلحة وقوات النظام السوري،مشيرة إلى أن المناطق المتأثرة تشمل حلب وإدلب وحماة ومنبج ودرعا.‎
وأفادت السفارة بأنها علقت عملياتها فى دمشق عام 2012، مشددة على أن الحكومة الأمريكية لا تستطيع تقديم أى خدمات قنصلية روتينية أو طارئة للمواطنين الأمريكيين فى سوريا، لافتة فى الوقت نفسه إلى أن جمهورية التشيك تعمل كقوة حامية لمصالح الولايات المتحدة فى سوريا.


وناشدت السفارة رعاياها فى سوريا الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة ولا يستطيعون الوصول إلى قسم المصالح الأمريكية فى سفارة التشيك، التواصل مع السفارة الأمريكية فى الأردن.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

مستشار الأمن القومي الأمريكي يحدد 3 نقاط مهمة في سوريا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق