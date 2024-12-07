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إعلام عبري: تل أبيب تجري حوارا مع قوات "قسد" وتعرب عن قلقها من تقدم الإسلاميين - أخبار كلمتك

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إعلام عبري: تل أبيب تجري حوارا مع قوات "قسد" وتعرب عن قلقها من تقدم الإسلاميين - أخبار كلمتك

إعلام عبري: تل أبيب تجري حوارا مع قوات "قسد" وتعرب عن قلقها من تقدم الإسلاميين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 10:38 مساءً - ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم السبت، أن مسؤولين إسرائيليين يجرون حوارا أوليا مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تسيطر حاليا على دير الزور شرقي سوريا.

 

إسرائيل تجري حوارا مع قسد 

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الحوار مع (قسد) يأتي وسط قلقها من تقدم المعارضة خاصة الإسلاميين، وفق وصفها.

في حين نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن وزير الخارجية جدعون ساعر تأكيده أن تل أبيب لا تتدخل في الصراع الجاري في سوريا.

وفي وقت سابق من اليوم السبت،  قالت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها، إن تل أبيب تستعد لانهيار نظام الرئيس السوري  بشار الأسد.

 

إسرائيل تستعد لسيناريو سقوط الرئيس السوري 

 ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية في جيش الاحتلال قولها: "إنها لا تلاحظ تدخلا ملموسا من إيران أو روسيا أو حزب الله في سوريا".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات السورية أخلت مواقعها في محافظة القنيطرة عند الحدود مع إسرائيل، لتنضم إلى مناطق باتت خارج سيطرة السلطات في غضون أيام إثر هجوم غير مسبوق للفصائل المعارضة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ"فرانس برس"، إن القوات الحكومية أخلت مواقع ونقاطا عسكرية وأمنية، بينما غادر العاملون في المؤسسات الحكومية "لتصبح المحافظة الواقعة عند الحدود مع إسرائيل خالية لأول مرة من الجيش السوري".

 المرصد السوري لحقوق الإنسان مقره في بريطانيا، لكنه يعتمد على شبكة من المصادر الميدانية على الأرض في سوريا.

كما أفادت "رويترز" نقلا عن مصادر درزية، السبت، بسيطرتها على معظم قواعد الجيش بمحافظة السويداء جنوبي سوريا على الحدود مع الأردن.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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