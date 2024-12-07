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واشنطن بوست: إيران تبدأ في إجلاء دبلوماسييها وعائلاتهم من سوريا - أخبار كلمتك

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واشنطن بوست: إيران تبدأ في إجلاء دبلوماسييها وعائلاتهم من سوريا - أخبار كلمتك

واشنطن بوست: إيران تبدأ في إجلاء دبلوماسييها وعائلاتهم من سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 10:22 مساءً - نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر قولها أن إيران بدأت بإجلاء دبلوماسييها وعائلاتهم من سوريا، وذلك على وقع التصعيد الأخيرة، ودخول قوات المعارضة إلى مدن كانت تحت سيطرة الحكومة السورية.

 

 إيران بدأت بإجلاء دبلوماسييها وعائلاتهم من سوريا

 

وأعلنت "هيئة تحرير الشام" وفصائل سورية مسلحة، مساء السبت، عن سيطرتها على كلية الهندسة وعدة مواقع شمالي مدينة حمص، وسط انهيارات كبيرة في خطوط دفاع الجيش السوري في المنطقة.

وأفادت الفصائل أنها تواصل تمشيط مناطق واسعة في درعا والسويداء والقنيطرة، وسط توسع نفوذها في مواقع استراتيجية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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