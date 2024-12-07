أخبار مصر: سقوط نظام بشار الأسد، وفاة زوج الفنانة بدرية طلبة، علاقة سد النهضة بانقطاع الكهرباء في إثيوبيا، وظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية - أخبار كلمتك

أخبار مصر: سقوط نظام بشار الأسد، وفاة زوج الفنانة بدرية طلبة، علاقة سد النهضة بانقطاع الكهرباء في إثيوبيا، وظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية - أخبار كلمتك

المخدرات كلمة السر في وفيات نجوم هوليوود خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

المخدرات كلمة السر في وفيات نجوم هوليوود خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

محمد ثروت لـ"كلمتك ": " محمد رحيم كان صعبان عليه نفسه لهذا السبب" - أخبار كلمتك

محمد ثروت لـ"كلمتك ": " محمد رحيم كان صعبان عليه نفسه لهذا السبب" - أخبار كلمتك

ملك زاهر تتعاقد على سيد الناس.. وتبدأ تصور دورها في هذا الموعد - أخبار كلمتك

ملك زاهر تتعاقد على سيد الناس.. وتبدأ تصور دورها في هذا الموعد - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن مصير الرئيس الاسد عقب سقوط دمشق ودخول المعارضة منزله - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن مصير الرئيس الاسد عقب سقوط دمشق ودخول المعارضة منزله - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:50 - مصطفى بكري: الفوضى تسود سوريا وانتظروا السيناريو الأخطر - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:50 - مصطفى بكري: الفوضى تسود سوريا وانتظروا السيناريو الأخطر - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

انقطاع كلي للكهرباء والمياه لليوم الرابع - أخبار كلمتك

انقطاع كلي للكهرباء والمياه لليوم الرابع - أخبار كلمتك

عاجل:سقوط دمشق ودخول منزل الاسد والمعارضة تعلن الانتصار - أخبار كلمتك

عاجل:سقوط دمشق ودخول منزل الاسد والمعارضة تعلن الانتصار - أخبار كلمتك

اول تصريح بشان اختطاف الوالي - أخبار كلمتك

اول تصريح بشان اختطاف الوالي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

اجتماع في الدوحة يضم 8 دول لبحث تطورات سوريا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اجتماع في الدوحة يضم 8 دول لبحث تطورات سوريا - أخبار كلمتك

اجتماع في الدوحة يضم 8 دول لبحث تطورات سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 09:49 مساءً - كشفت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن وزراء خارجية 8 دول يبحثون في اجتماع دولي وعربي بالدوحة التطورات في سوريا ميدانيا وسياسيا.

وأكدت التقارير أن اجتماع الدوحة بشأن الوضع في سوريا هو الأول من نوعه الذي يضم دول أستانا إلى جانب 5 دول عربية.

تركيا تؤكد أهمية استئناف العملية السياسية في سوريا

وفي وقت سابق من اليوم السبت اجتمع، في الدوحة، ممثلون عن تركيا وروسيا وإيران؛ في محاولة لإيجاد مخرج سياسي وسلمي للأزمة في سوريا وتجنب الفوضى فيها.

وتشارك الدول الثلاث التي يمثلها وزراء الخارجية في إطار عملية أستانا التي وضعت لإسكات صوت الأسلحة في سوريا، دون أن تكون منضوية في المعسكر نفسه على أرض المعركة.

و هبت موسكو وطهران لنجدة الرئيس السوري بشار الأسد وساعدتاه عسكريًّا للقضاء على الفصائل المسلحة، فيما أنقرة التي لا تنخرط مباشرة في عمليات على الأرض، تنظر بعين الرضا إلى تقدم الفصائل.

وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم السبت، إن موسكو تعمل مع الحكومة والمعارضة الشرعية في سوريا من أجل حثهما على التفاوض.

روسيا تحث الجيش والمعارضة على التفاوض 

وأضاف لافروف: "أن  إيران وتركيا وروسيا اتفقوا على تسهيل وقف الأعمال العدائية ونتخذ خطوات مع المعارضة بخصوص المفاوضات"، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي إلى سوريا وعد بإشراك لاعبين دوليين مؤثرين من أجل وقف القتال بين الجيش السوري والمعارضة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

"سي إن إن": دمشق سقطت من الناحية العسكرية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق