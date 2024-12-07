أخبار مصر: سقوط نظام بشار الأسد، وفاة زوج الفنانة بدرية طلبة، علاقة سد النهضة بانقطاع الكهرباء في إثيوبيا، وظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية - أخبار كلمتك

أخبار مصر: سقوط نظام بشار الأسد، وفاة زوج الفنانة بدرية طلبة، علاقة سد النهضة بانقطاع الكهرباء في إثيوبيا، وظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية - أخبار كلمتك

المخدرات كلمة السر في وفيات نجوم هوليوود خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

المخدرات كلمة السر في وفيات نجوم هوليوود خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

محمد ثروت لـ"كلمتك ": " محمد رحيم كان صعبان عليه نفسه لهذا السبب" - أخبار كلمتك

محمد ثروت لـ"كلمتك ": " محمد رحيم كان صعبان عليه نفسه لهذا السبب" - أخبار كلمتك

ملك زاهر تتعاقد على سيد الناس.. وتبدأ تصور دورها في هذا الموعد - أخبار كلمتك

ملك زاهر تتعاقد على سيد الناس.. وتبدأ تصور دورها في هذا الموعد - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن مصير الرئيس الاسد عقب سقوط دمشق ودخول المعارضة منزله - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن مصير الرئيس الاسد عقب سقوط دمشق ودخول المعارضة منزله - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:50 - مصطفى بكري: الفوضى تسود سوريا وانتظروا السيناريو الأخطر - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:50 - مصطفى بكري: الفوضى تسود سوريا وانتظروا السيناريو الأخطر - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

انقطاع كلي للكهرباء والمياه لليوم الرابع - أخبار كلمتك

انقطاع كلي للكهرباء والمياه لليوم الرابع - أخبار كلمتك

عاجل:سقوط دمشق ودخول منزل الاسد والمعارضة تعلن الانتصار - أخبار كلمتك

عاجل:سقوط دمشق ودخول منزل الاسد والمعارضة تعلن الانتصار - أخبار كلمتك

اول تصريح بشان اختطاف الوالي - أخبار كلمتك

اول تصريح بشان اختطاف الوالي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

خبير شئون إسرائيلية يكشف مخطط نتنياهو بمساعدة أمريكا لتغيير خريطة الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
خبير شئون إسرائيلية يكشف مخطط نتنياهو بمساعدة أمريكا لتغيير خريطة الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

خبير شئون إسرائيلية يكشف مخطط نتنياهو بمساعدة أمريكا لتغيير خريطة الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 09:16 مساءً - السبت 07/ديسمبر/2024 - 09:15 م 12/7/2024 9:15:54 PM

نتنياهو وترامب، كلمتك
نتنياهو وترامب، كلمتك

قال  الدكتور محمد دراغمة، الخبير في الشئون الإسرائيلية، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو صرح خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان، أنه يريد إضافة أهداف جديدة بعد العدوان على قطاع غزة ولبنان، وهذا يؤكد أنه يريد تغيير وجه الشرق الأوسط.

تغيير خريطة الشرق الأوسط لخدمة مصالح إسرائيل 

وأضاف «دراغمة»، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو بمساعدة أمريكية يسعى إلى تغيير الشرق الأوسط بما يخدم المصالح الإسرائيلية والأمريكية، مشيرًا إلى أنه رغم وقف إطلاق النار في لبنان مازالت هناك خروقات إسرائيلية يومية لهذا الاتفاق.

 

تحريك الحرب الأهلية داخل سوريا

وتابع: إسرائيل تقصف كل يوم أماكن محددة في سوريا تحت حجة جديدة، ويمكن أن يكون تحريك الأوضاع والحرب الأهلية داخل سوريا في هذه المرحلة ضمن سعي بنيامين نتنياهو لعدم وصول الإقليم كله إلى حالة من الاستقرار»، لافتًا إلى أن نتنياهو يسعى إلى تدمير قطاع غزة بالكامل من أجل تهجير سكان قطاع غزة قسريًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

الفصائل المسلحة: ترتيبات مع رؤساء أفرع استخبارات دمشق للسيطرة على العاصمة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق