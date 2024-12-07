تعزيزات أمنية عراقية في محيط منفذ القائم الحدودي مع سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 09:16 مساءً - أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول عبد الأمير رشيد يار الله، أن منفذ القائم الحدودي مع سوريا، يشهد تعزيزات أمنية كبيرة في إطار الجهود لتعزيز السيطرة على الشريط الحدودي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة، تفقدا منفذ القائم الحدودي، برفقة معاون العمليات، وقائد القوات البرية، وقائد عمليات الجزيرة، ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية".

تعزيزات أمنية كبيرة في محيط منفذ القائم الحدودي مع سوريا



وأضاف البيان أن الجولة شملت زيارة قيادة الفرقة المشاة السابعة، حيث استقبلهم قائد الفرقة وضباط هيئة الركن وآمرو التشكيلات، حيث تم خلال الزيارة تقديم إيجاز شامل عن قاطع المسؤولية، وجاهزية القطعات العسكرية، وآلية انفتاحها، بالإضافة إلى التدابير المتخذة لمواجهة تحديات الوضع الراهن.

جولة تفقدية على الشريط الحدودي

وأشار البيان إلى أن رئيس الأركان في العراق والوفد المرافق أجروا جولة تفقدية على الشريط الحدودي، تضمنت زيارة عدد من سرايا قوات حرس الحدود التابعة للواء الحدودي التاسع.

وخلال الجولة، أكد يار الله ثقته بقدرة القوات الأمنية على تحمل مسؤولية فرض الأمن وإحكام السيطرة على الحدود، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها أبطال الجيش وبقية التشكيلات.

وتابع البيان، أن الجولة شملت أيضًا زيارة منفذ القائم الحدودي الذي يشهد تعزيزات كبيرة من مختلف التشكيلات الأمنية، في إطار تعزيز الأمن ومواجهة التحديات الراهنة.

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