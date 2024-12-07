أخبار مصر: سقوط نظام بشار الأسد، وفاة زوج الفنانة بدرية طلبة، علاقة سد النهضة بانقطاع الكهرباء في إثيوبيا، وظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية - أخبار كلمتك

أخبار مصر: سقوط نظام بشار الأسد، وفاة زوج الفنانة بدرية طلبة، علاقة سد النهضة بانقطاع الكهرباء في إثيوبيا، وظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية - أخبار كلمتك

المخدرات كلمة السر في وفيات نجوم هوليوود خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

المخدرات كلمة السر في وفيات نجوم هوليوود خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

محمد ثروت لـ"كلمتك ": " محمد رحيم كان صعبان عليه نفسه لهذا السبب" - أخبار كلمتك

محمد ثروت لـ"كلمتك ": " محمد رحيم كان صعبان عليه نفسه لهذا السبب" - أخبار كلمتك

ملك زاهر تتعاقد على سيد الناس.. وتبدأ تصور دورها في هذا الموعد - أخبار كلمتك

ملك زاهر تتعاقد على سيد الناس.. وتبدأ تصور دورها في هذا الموعد - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن مصير الرئيس الاسد عقب سقوط دمشق ودخول المعارضة منزله - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن مصير الرئيس الاسد عقب سقوط دمشق ودخول المعارضة منزله - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:50 - مصطفى بكري: الفوضى تسود سوريا وانتظروا السيناريو الأخطر - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:50 - مصطفى بكري: الفوضى تسود سوريا وانتظروا السيناريو الأخطر - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفدرالية والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

انقطاع كلي للكهرباء والمياه لليوم الرابع - أخبار كلمتك

انقطاع كلي للكهرباء والمياه لليوم الرابع - أخبار كلمتك

عاجل:سقوط دمشق ودخول منزل الاسد والمعارضة تعلن الانتصار - أخبار كلمتك

عاجل:سقوط دمشق ودخول منزل الاسد والمعارضة تعلن الانتصار - أخبار كلمتك

اول تصريح بشان اختطاف الوالي - أخبار كلمتك

اول تصريح بشان اختطاف الوالي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

تعزيزات أمنية عراقية في محيط منفذ القائم الحدودي مع سوريا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تعزيزات أمنية عراقية في محيط منفذ القائم الحدودي مع سوريا - أخبار كلمتك

تعزيزات أمنية عراقية في محيط منفذ القائم الحدودي مع سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 09:16 مساءً - أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول عبد الأمير رشيد يار الله، أن منفذ القائم الحدودي مع سوريا، يشهد تعزيزات أمنية كبيرة في إطار الجهود لتعزيز السيطرة على الشريط الحدودي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة، تفقدا منفذ القائم الحدودي، برفقة معاون العمليات، وقائد القوات البرية، وقائد عمليات الجزيرة، ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية".

 تعزيزات أمنية كبيرة في محيط منفذ القائم الحدودي مع سوريا


 وأضاف البيان أن الجولة شملت زيارة قيادة الفرقة المشاة السابعة، حيث استقبلهم قائد الفرقة وضباط هيئة الركن وآمرو التشكيلات، حيث تم خلال الزيارة تقديم إيجاز شامل عن قاطع المسؤولية، وجاهزية القطعات العسكرية، وآلية انفتاحها، بالإضافة إلى التدابير المتخذة لمواجهة تحديات الوضع الراهن.

جولة تفقدية على الشريط الحدودي

 

وأشار البيان إلى أن رئيس الأركان في العراق والوفد المرافق أجروا جولة تفقدية على الشريط الحدودي، تضمنت زيارة عدد من سرايا قوات حرس الحدود التابعة للواء الحدودي التاسع.

وخلال الجولة، أكد يار الله ثقته بقدرة القوات الأمنية على تحمل مسؤولية فرض الأمن وإحكام السيطرة على الحدود، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها أبطال الجيش وبقية التشكيلات.

وتابع البيان، أن الجولة شملت أيضًا زيارة منفذ القائم الحدودي الذي يشهد تعزيزات كبيرة من مختلف التشكيلات الأمنية، في إطار تعزيز الأمن ومواجهة التحديات الراهنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

الجيش السوري ينسحب من بعض بلدات ريف دمشق - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق