سي إن إن: زوال النظام السوري غير محسوم حتى الآن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 08:42 مساءً - نقلت شبكة "CNN" الأمريكية عن مسئولين أمريكيين أن التقييم الرسمي في واشنطن يشير إلى أن زوال النظام السوري ليس محسومًا بعد، وأن انقلابًا منظمًا قد يؤخر تقدم المسلحين.

إمكانية سقوط نظام بشار الأسد في غضون أيام

ونقلت الشبكة عن 5 مسئولين أمريكيين أن مسئولي إدارة بايدن الذين يراقبون السرعة الملحوظة لتقدم المسلحين السوريين يرون بشكل متزايد إمكانية سقوط نظام بشار الأسد في غضون أيام إلا أن ذلك ما زال غير محسوم، وأن هناك وجهات نظر متباينة حول ذلك.

أسباب تأخر توغل المسلحين في سوريا



وقال أحد المسئولين للشبكة إن "الشيء الوحيد الذي من شأنه أن يؤخر توغل المسلحين هو انقلاب منظم جيدا وإعادة التنظيم".

وأضاف: "ربما بحلول نهاية الأسبوع المقبل، يفقد نظام الأسد أي مظهر من مظاهر السلطة".

وكان مسلحون ينتمون بشكل رئيسي لـ"هيئة تحرير الشام" استطاعوا السيطرة على اثنتين من أكبر مدن البلاد، وهم الآن على تخوم مدينة حمص، ثالث أكبر مدينة في سوريا.

وأشارت الشبكة إلى أن الجماعة التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، وهي "هيئة تحرير الشام"، والتي كانت مرتبطة سابقا بتنظيم القاعدة، تقود تقدم المسلحين في سوريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.