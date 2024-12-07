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خبيرعسكري: دخل الجولاني الشهري 21 مليون دولار، وهذا مصير بشار الأسد - أخبار كلمتك

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خبيرعسكري: دخل الجولاني الشهري 21 مليون دولار، وهذا مصير بشار الأسد - أخبار كلمتك

خبيرعسكري: دخل الجولاني الشهري 21 مليون دولار، وهذا مصير بشار الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 08:09 مساءً - سوريا، علق العميد دكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، على  الوضع في سوريا.

وأوضح أن «المفاجأة ليست فيما حدث لكن في اختيار التوقيت، فاختيار التوقيت في تجميع الفصائل والتنظيمات المسلحة كلها على هدف واحد، والتخلي عن أيديولوجياتها وأهدافها وأفكارها، والاجتماع لتنقض على الجيش السوري وحكومته في توقيت وقف إطلاق النار في لبنان، وانسحاب قوات حزب الله من سوريا، نتحدث عن 3 جبهات مفتوحة على الجيش السوري، مشيرا إلى أن اختيار التوقيت هو المفاجأة».

 

الفصائل المسلحة في سوريا 

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك مفاجأة في التدريب، فمن الواضح أن هذه الفصائل حصلت على تدريب بشكل موحد، والتكتيكات العسكرية هي ليست ذاتها الخاصة بالتنظيمات الجهادية، فهي تكتيكات منظمة على الطريقة الغربية عن طريق تطويق المدن من الخارج ثم الدخول لمراكز المدن، بجانب العتاد العسكري بحوزتهم وطريقة اللبس.

الدخل الشهري لمحمد الجولاني يصل إلى 21 مليون دولار شهريًا

ولفت إلي أن منطقة الشرق الأوسط تعيش حالة من التوتر والتصعيد، وأصبح الأمل في المنطقة يقتصر على الأمن النسبي، والتأثير سيكون أسوأ من تأثير الأزمة في لبنان وغزة، والتنظيمات الإرهابية تصل إلى مرحلة أن يكون لها جزء من الحكم الذي يؤثر على منابع الطاقة، ولن تصل لمرحلة إسقاط النظام السوري الحالي.

وأضاف، أن الدخل الشهري لمحمد الجولاني يصل إلى 21 مليون دولار شهريًا من آبار النفط التي يضع يده عليها، مشيرًا إلى أن التنظيمات تكون قراراتها غير قائمة على تقييم صحيح للموقف، ونابعة دائما عن الثأر والانتقام وتحقيق المصالح الشخصية.

وتابع: «الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد يتحكمان طبقًا لاتفاقية الآستانة وسوتشي، وهي سيطرته على 65% من سوريا، و35% تم خفض التصعيد بها، والشعب السوري يختلف في أيديولوجياته من حيث الطوائف، بالإضافة إلى التهجير على محور إيران من حلب وحمص للسنيين والطوائف الأخرى بعيدا عن الشيعة».

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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