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خبير عسكري: مواجهة الجيش السوري للفصائل المسلحة في حمص هي الفيصل - أخبار كلمتك

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خبير عسكري: مواجهة الجيش السوري للفصائل المسلحة في حمص هي الفيصل - أخبار كلمتك

خبير عسكري: مواجهة الجيش السوري للفصائل المسلحة في حمص هي الفيصل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 07:52 مساءً - السبت 07/ديسمبر/2024 - 07:50 م 12/7/2024 7:50:50 PM

سوريا، كلمتك
سوريا، كلمتك

قال العميد دكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري: إن المناطق المستهدف تقسيمها في الأراضي السورية من قبل الفصائل المسلحة هي شمال وشرق سوريا مثل المناطق الكردية والمناطق الغربية التي يسيطر عليها ما يطلق عليهم المعارضة أو الفصائل المسلحة والمناطق الجنوبية مع حدود الأردن، لافتًا إلى أن مواجهة الجيش السوري للفصائل المسلحة في حمص هي الفيصل.

أطراف الصراع في سوريا

وأضاف «العكاري»، خلال لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، خلال برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كل أجندة دولية موجودة في سوريا لها المتطلبات الخاصة بها، لافتًا إلى أن هناك من هو مستفيد بعدم وجود دولة كردية ومن هو مستفيد بالتواجد والنفوذ على قاعدة البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن كل طرف من أطراف الصراع ومن أطراف التواجد العسكري داخل سوريا يريد تنفيذ اجندته.

 

الصراع الروسي الأمريكي في سوريا

وتابع: من مصلحة روسيا وجودها على البحر المتوسط من خلال سوريا، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تقليل النفوذ الروسي فلا تريد تواجد روسيا على البحر المتوسط»، مؤكدًا أن أمريكا أيضًا داعمة لإسرائيل فلا تريد التواجد الإيراني داخل سوريا فكل طرف يريد تنفيذ أهدافه وخططه والاستفادة من حرب الجيش السوري والفصائل المسلحة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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