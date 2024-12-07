إصابة 4 إسرائيليين في عملية دهس قرب الخليل (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 07:52 مساءً - أعلن الإسعاف الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، عن إصابة 4 أشخاص، إصابة أحدهم خطيرة، في عملية دهس في منطقة مخيم الفوار قرب الخليل جنوب الضفة الغربية.

إصابة 4 إسرائيليين في حادث دهس بالضفة الغربية

وفي ونفمبر الماضي، تعرض عدد من عناصر الأمن الإسرائيليين لحادث دهس في الضفة الغربية.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بإصابة عنصرين من الأمن الإسرائيلي بجروح إثر عملية دهس نفذها فلسطيني قرب بلدة بني نعيم في الخليل.

إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس قرب الخليل

وأشارت التقارير إلى أن قوات الأمن هرعت إلى مكان الحادث وفرضت طوقًا أمنيًا، فيما يجري التحقيق لتحديد ملابسات الهجوم وهوية المنفذ.

تصاعد التوترات في المنطقة

تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، مع استمرار المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

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