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إصابة 4 إسرائيليين في عملية دهس قرب الخليل (فيديو) - أخبار كلمتك

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إصابة 4 إسرائيليين في عملية دهس قرب الخليل (فيديو) - أخبار كلمتك

إصابة 4 إسرائيليين في عملية دهس قرب الخليل (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 07:52 مساءً - أعلن الإسعاف الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، عن  إصابة 4 أشخاص، إصابة أحدهم خطيرة، في عملية دهس في منطقة مخيم الفوار قرب الخليل جنوب الضفة الغربية.

إصابة 4 إسرائيليين في حادث دهس بالضفة الغربية 

وفي ونفمبر الماضي، تعرض عدد من عناصر الأمن الإسرائيليين لحادث دهس في الضفة الغربية.

 وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بإصابة عنصرين من الأمن الإسرائيلي بجروح إثر عملية دهس نفذها فلسطيني قرب بلدة بني نعيم في  الخليل.

إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس قرب الخليل

وأشارت التقارير إلى أن قوات الأمن هرعت إلى مكان الحادث وفرضت طوقًا أمنيًا، فيما يجري التحقيق لتحديد ملابسات الهجوم وهوية المنفذ.

تصاعد التوترات في المنطقة

تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، مع استمرار المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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