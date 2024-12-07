ترامب: إخراج روسيا والأسد من سوريا بات قريبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 06:28 مساءً - استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في قصر الإليزيه في العاصمة باريس.

ترامب يلقي باللوم على أوباما في أحداث سوريا

وخلال زيارته إلى باريس أدلى ترامب بتصريحات صحفية قال فيها:" إن العالم أصبح مجنونا بعض الشيء الآن"، مضيفا أن أوباما سمح لـ بشار الأسد بتجاوز الخطوط الحمراء.

وقال ترامب:" إن المعارضة السورية تحقق تقدمًا غير مسبوق حيث استولت على العديد من المدن وهي الآن على مشارف دمشق، مستعدة للإطاحة بالأسد".

وأضاف ترامب:" بسبب انشغالها في أوكرانيا وخسائرها الكبيرة هناك (600,000 جندي)، تبدو روسيا غير قادرة على وقف تقدم المعارضة في سوريا.".



وأوضح ترامب، يبدو أن روسيا والأسد يتم إجبارهما على الخروج من سوريا، وقد يكون ذلك إيجابيًا لروسيا، مشيرا إلى أن تدخل روسيا في سوريا لم يكن له فائدة كبيرة سوى إحراج أوباما.

- سوريا ليست دولة صديقة لأميركا، ويجب على الولايات المتحدة أن تبقى بعيدة عن هذا النزاع. "هذا ليس قتالنا. دعوه يمضي بطريقه. لا تتدخلوا!"

وقال الرئيس المنتخب دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تكون متورطة في الصراع السوري، حيث تهدد قوات المعارضة حكومة الرئيس بشار الأسد.

ترامب يحذر من تورط أمريكا في الحرب السورية

وكتب ترامب على حسابه بمنصة تروث سوشيال:"سوريا في حالة فوضى، لكنها ليست صديقتنا، ويجب ألا تكون للولايات المتحدة أي علاقة بها. هذا ليس صراعنا. دع الأمور تسير بطريقتها. لا تتورطوا!".

وفي وقت سابق من اليوم السبت قالت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم السب، إن تل أبيب تستعد لانهيار نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

إسرائيل تستعد لسيناريو سقوط الرئيس السوري

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية في جيش الاحتلال قولها:" إنها لا تلاحظ تدخلا ملموسا من إيران أو روسيا أو حزب الله في سوريا".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات السورية أخلت مواقعها في محافظة القنيطرة عند الحدود مع إسرائيل، لتنضم إلى مناطق باتت خارج سيطرة السلطات في غضون أيام إثر هجوم غير مسبوق للفصائل المعارضة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ"فرانس برس"، إن القوات الحكومية أخلت مواقع ونقاطا عسكرية وأمنية، بينما غادر العاملون في المؤسسات الحكومية "لتصبح المحافظة الواقعة عند الحدود مع إسرائيل خالية لأول مرة من الجيش السوري".



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