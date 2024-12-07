بعد إلغاء مشروع قانون عزله، الحزب الحاكم بكوريا الحنوبية يتحدث عن استقالة الرئيس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 05:37 مساءً - قال رئيس حزب قوة الشعب الحاكم في كوريا الحنوبية هان دونج هون، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، بعد إلغاء مشروع قانون عزل الرئيس: إن الحزب يسعى لاستقالة منظمة للرئيس لتقليل الارتباك، والتشاور مع الحزب الديمقراطي المعارض.

مصير استقالة الرئيس الكوري الجنوبي

وأوضح أنه سيتم استبعاد الرئيس فعليًا من مهامه حتى استقالته، وسيتشاور رئيس الوزراء مع الحزب لضمان إدارة شئون الدولة دون انقطاع”.

اجتماع لبحث مصير استقالة الرئيس الكوري الجنوبي

وأشار الي أن هناك اجتماعا بين هان دونج هون ورئيس الوزراء هان دوك سو غدا.

و اعتبر رئيس الحزب ما حدث من فرض للأحكام العرفية أمر غير دستوري وخطير، قائلا "آسف جدًا للشعب بصفتي ممثلا للحزب الحاكم في كوريا الجنوبية".

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