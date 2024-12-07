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القوات العراقية تعيد انتشارها وتمركزاتها على الحدود مع سوريا - أخبار كلمتك

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القوات العراقية تعيد انتشارها وتمركزاتها على الحدود مع سوريا - أخبار كلمتك

القوات العراقية تعيد انتشارها وتمركزاتها على الحدود مع سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 7 ديسمبر 2024 05:21 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع العراقية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن إعادة انتشار قواتها على الشريط الحدودي العراقي السوري من قضاء ربيعة إلى سنجار لتعزيز الإسناد.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم السبت، أن بغداد استقبلت أكثر من ألف جندي من الجيش السوري عبر معبر القائم في محافظة الأنبار.

وفي سياق متصل أعلنت الخارجية التركية، مساء اليوم للسبت، أنه جرى التشديد خلال اجتماع الدوحة على أهمية استئناف العملية السياسية السورية.

وقبل وقت سابق قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف،: "نريد أن نضمن بقاء الدولة السورية موحدة".

ضمان بقاء الدولة السورية موحدة

وأضاف لافروف: "ننسق مع الإيرانيين والأتراك بشأن التطورات في ‎سوريا".

وتابع: "دور روسيا أن تحارب الجماعات الإرهابية في ‎سوريا حتى لو قالوا إنهم لم يعودوا إرهابيين.. ودعوة روسيا وإيران وتركيا اليوم من ‎الدوحة ينبغي أن تعيها الأطراف المتصارعة في ‎سوريا وتستمع إليها جيدا".

 

السماح للمجموعات الإرهابية بالسيطرة على الأراضي السورية

وقال وزير الخارجية الروسي، اليوم السبت، إنه من غير المقبول السماح للمجموعات الإرهابية بالسيطرة على الأراضي السورية.

 

وأضاف: "أكدنا على وحدة الأراضي السورية وضرورة الإنهاء الفوري للأعمال العدائية، ونستخدم الأدوات الدبلوماسية لوقف سفك الدماء في ‎سوريا.

 

إصدار دعوة قوية لتحقيق الأمن والاستقرار في ‎سوريا

 وتابع: "سنساعد الجيش السوري جوا لمواجهة الهجمات الإرهابية، واتفقنا في اجتماع أستانا بالدوحة على سيادة ‎سوريا ووحدة أراضيها، كذلك اتفقنا اليوم مع ‎إيران وتركيا على إصدار دعوة قوية لتحقيق الأمن والاستقرار في ‎سوريا".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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